Nicolò Figini | 7 Aprile 2023

In queste ore Michelle Hunziker ha augurato buon compleanno all’ex Tomaso Trussardi in modo particolare

Il messaggio di Michelle Hunziker a Trussardi

Più di un anno fa Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avevano annunciato la fine della loro relazione tramite un comunicato congiunto. Si leggeva:

”Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

A distanza di un paio di mesi ecco arrivare i primi commenti da parte di Michelle Hunziker, la quale ha Verissimo ha parlato della conclusione della sua storia d’amore. Qui di seguito vi lasciamo un estratto:

“Come sto oggi? Nella mia vita accadono anche cose belle e per questo ringrazio sempre il Padre eterno, perché ti danno la forza per affrontare dei lutti, delle sofferenze. Sicuramente una separazione è una grande sofferenza. È sempre un lutto da affrontare, quindi è difficile, perché ti senti fallito. Però dall’altra parte è anche un nuovo inizio. Devo dire che questo show è terapeutico. Così come lo è stato pubblico e il lavoro. Avere la testa impegnata in qualcosa che hai sempre sognato, ti aiuta a tirare fuori la forza, no?”.

Nel corso del tempo, tuttavia, pare che Michelle Hunziker e Tomaso siano rimasti in ottimi rapporti. A dimostrazione il fatto che spesso si sono fatti vedere insieme durante le vacanze o ai compleanni dei figli. Qui sotto, inoltre, possiamo vedere una delle Stories su Instagram della conduttrice dove fa gli auguri di un felice compleanno all’ex compagno.

Ciò che ha fatto diventare virale l’immagine, e che ha fatto chiacchierare il web, è la dedica che ha scritto: “Happy birthday daddy“, che si tradurrebbe con “Buon compleanno, papino“. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

Gli auguri di Michelle Hunziker a Tomaso Trussardi

