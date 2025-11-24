A Domenica In Mara Venier non ha trattenuto le lacrime per Ornella Vanoni, ricordando la loro amicizia e la vicinanza della cantante negli ultimi mesi. Un addio commosso e ricco di affetto da parte della conduttrice.

Mara Venier in lacrime per Ornella Vanoni

La puntata di Domenica In del 23 novembre si è conclusa con uno dei momenti più emozionanti della stagione. Mara Venier, visibilmente commossa, ha dedicato un ricordo molto intimo e sentito a Ornella Vanoni. Era una grande amica e una delle voci più amate della musica italiana, scomparsa il 21 novembre all’età di 91 anni nella sua casa di Milano.

“Ornella è stata un’amica vera”, ha detto la Venier

La conduttrice, con la voce rotta dall’emozione, ha subito definito Ornella Vanoni “un’amica vera”. Un legame che andava oltre la professione, costruito su anni di amicizia e affetto reciproco. Mara Venier ha ricordato come la cantante le sia stata vicina soprattutto nell’ultimo anno, quando la conduttrice stava affrontando un periodo difficile a causa delle condizioni di salute del marito.

“Mi ha chiamata molto, sapeva che mio marito non stava bene e mi chiamava per sapere come stava”, ha raccontato Venier, aggiungendo che la sua premura era il segno tangibile di quanto profondo fosse il loro legame.

Nonostante il desiderio di vedersi più spesso, Mara Venier ha spiegato che, come spesso accade, la vita metteva sempre ostacoli tra loro: “Sapeva che io ero a Milano e ci organizzavamo per vederci, ma poi succedeva sempre qualcosa e non riuscivamo”. Nonostante queste difficoltà, l’affetto tra le due non è mai venuto meno.

Le parole di Mara Venier

Alla fine del suo ricordo, Mara Venier ha espresso la grande tristezza per la perdita di Ornella, una mancanza che non riguarda solo lei, ma anche il pubblico e tutti coloro che hanno amato la Vanoni. “Ci mancherà moltissimo, moltissimo,” ha detto la conduttrice, con le lacrime che non riusciva a trattenere. E, con una commozione che l’ha travolta, ha chiuso il suo ricordo con parole di profondo affetto: “Ti ho voluto tanto bene e so che anche tu me ne hai voluto”.

L’addio di Mara Venier a Ornella Vanoni è stato un momento di grande emozione, ma anche un tributo a un’amicizia che ha lasciato un segno nella vita di entrambe.

