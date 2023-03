NEWS

Andrea Sanna | 2 Marzo 2023

Il 28 febbraio Michelle Hunziker ha avuto il piacere di presenziare come ospite a Le Iene. La conduttrice è da poco tornata in TV con il programma Michelle Impossible, che pare avere una storia particolare dietro. Il titolo, infatti, è stato ideato da Fiorello qualche anno fa, durante una cena. Come svelato dalla conduttrice, infatti, lo showman ipotizzava che un giorno Michelle avrebbe presentato un programma tutto suo, proprio con questo titolo. E così è stato a quanto pare.

Tanti gli argomenti affrontati da Michelle Hunziker, la quale si è sottoposta alle domande “scomode” di Belen Rodriguez. Tra queste un giochino in cui ha dovuto dire in cosa alcune colleghe sono meglio di lei. Con ironia e simpatia, la Hunziker ha risposto alle domande, parlando in generale di persone per cui nutre stima e affetto. Si è partiti forte con Ilary Blasi. Di lei ha detto che è molto brava a giocare a burraco. Si è passati poi ad Alessia Marcuzzi: “Lei è una che fa yoga”. A seguire abbiamo visto sul led l’immagine della conduttrice de Le Iene.

Secondo Michelle Hunziker, Belen sarebbe “un peccato caldo” a differenza sua che si definisce “peccato freddo”. Poi però ha precisato: “Comunque la sensualità tesoro mio, non ce n’è. Devi insegnarmi ancora tante cose”. Penultima immagine quella di Barbara d’Urso. Secondo la Hunziker, chiaramente il tutto detto in modo simpatico, lei è sempre e comunque “la regina della mimica facciale” e Belen che si è trovata d’accordo. Infine un accenno anche a Iva Zanicchi, definita “La numero 1″, per poi aggiungere: “Arrivare a quell’età come lei, con quell’energia e quella grinta”.

Una delle tante domande ha riguardato anche la sfera sentimentale. Oggi, come noto, Michelle Hunziker è tornata single. Belen Rodriguez, curiosa, ha voluto sapere se ha mai provato a installare l’app di Tinder per trovare l’anima gemella. Con molta onestà la showgirl ha replicato: “Il problema è che se io utilizzo Tinder e metto la mia foto, poi tutti pensano sia un fake. Non mi scriverebbero comunque”, ha concluso ridacchiando.

QUI è disponibile l’intervista completa.