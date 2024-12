Nelle scorse ore, Michelle Hunziker si è aperta in merito alla pratica dell’autoerotismo e ha fatto dei commenti parlando del proprio punto di vista. Ecco tutto ciò che ha dichiarato.

Michelle Hunziker e l’autoerotismo

In una recente intervista, Michelle Hunziker ha parlato del suo stile di vita e ha precisato di non seguire una dieta rigida, così come non sembra per nulla fissata con la palestra e l’esercizio fisico. Gran parte del merito, infatti, lo attribuisce ai suoi geni, sebbene un po’ di allenamento favorisca comunque a mantenersi sempre in forma.

In seguito, sempre facendo quattro chiacchiere con il settimanale Sette de Il Corriere della Sera (come riporta anche Gossip e TV) si è lasciata andare su alcuni commenti relativa alla pratica dell’autoerotismo. La conduttrice ne ha parlato senza filtri perché ritiene che venga troppo spesso considerato un argomento tabù, soprattutto quando si tratta delle donne:

Se la gente sapesse quanto fa bene gratificarsi e quanto fa bene al quadro ormonale e a tutto… Nessuno ne parla, specie legato a noi donne che troppo spesso prese dallo stress e della angosce ci blocchiamo. Non va bene! Per non parlare dei pregiudizi sulla menopausa e sulla sessualità”.

Michelle Hunziker ha quindi ribadito il concetto che bisogna smetterla di vedere l’autoerotismo come un argomento “sconcio” perché anche attraverso tale atto ci si prende cura della propria persona.

Lo paragona al gesto di farsi un bagno caldo dopo una giornata faticosa oppure a una serata con le amiche o anche al prepararsi un’ottimo pranzo con le proprie mani. “Ne posso parlare serenamente perché un po’ di vita l’ho vissuta. Sono una mamma e anche una nonna, quindi vado ascoltata“, ha concluso la conduttrice.