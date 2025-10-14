Nel corso di una nuova intervista, Michelle Hunziker è tornata a parlare del suo ex marito Eros Ramazzotti, facendo una rivelazione inaspettata. Ecco cosa ha dichiarato la celebre e amata conduttrice.

Le parole di Michelle Hunziker

Sono ormai trascorsi anni da quando Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno messo un punto al loro matrimonio, prendendo così strade diverse. Col passare del tempo tuttavia la conduttrice e il cantante hanno avuto modo di riavvicinarsi e a oggi tra loro c’è un grande affetto. Proprio nelle ultime ore la presentatrice svizzera ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera e nel corso della chiacchierata è tornata a parlare del suo legame con Eros, padre di sua figlia Aurora, facendo anche una rivelazione inaspettata. Queste le dichiarazioni di Michelle:

“Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore. Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose”.

Ma non è finita qui. Tornando sulla separazione da Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ha aggiunto: “Non ho ceduto ai primi problemi, ma in un momento di grande difficoltà non sono stata in grado di gestire la situazione perché ero troppo piccola e poi sono entrata in quella fase orribile (della setta, ndr). Inoltre era morto il mio papà, era una condizione veramente difficile”.

A oggi intanto Michelle si gode un nuovo amore. Attualmente infatti la Hunziker è legata a Nino Tronchetti Provera, cugino di Giovanni Tronchetti Provera, compagno di Chiara Ferragni. Al momento tra i due tutto sembrerebbe procedere a gonfie vele e a questa splendida coppia facciamo un enorme in bocca al lupo.