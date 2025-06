Stando a quanto è stato rivelato nelle ultime ore, sembrerebbe che il personaggio di Valeria Marini non apparirà nel film “Si fa noi”, il biopic sulla vita di Vittorio Cecchi Gori, ex produttore cinematografico ed ex compagno della showgirl.

Il retroscena su Valeria Marini

Da sempre la vita privata di Valeria Marini è al centro dell’attenzione mediatica. Spesso infatti la showgirl, da anni nel cuore del grande pubblico, è stata protagonista del gossip e del pettegolezzo e si è detto molto sulle sue relazioni. Come tutti di certo sapranno, in passato l’ex volto del Bagaglino ha avuto anche una lunga storia Vittorio Cecchi Gori e i due sono sempre stati affiatati e complici. Ciò nonostante nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha lasciato perplessi i più.

Non tutti sanno che attualmente è in produzione un biopic sulla vita dell’ex produttore cinematografico, con la regia di Marco Risi. Tuttavia il film, che si intitola “Si fa noi”, a sorpresa non includerà il personaggio della Marini. A rivelarlo è proprio il regista, che a Il Messaggero rivela: “La sceneggiatura non la prevede. Ci sono però il primo amore Maria Grazia Buccella e una studentessa del Centro Sperimentale che Vittorio incontra in tarda età”.

Valeria Marini dunque sarà esclusa dal film su Vittorio Cecchi Gori. Presente invece all’interno del biopic sarà il personaggio di Rita Rusic, ex moglie del produttore. A riguardo Marco Risi aggiunge: “Sarà un personaggio-chiave. Con il suo talento creativo e imprenditoriale ha contribuito in misura determinante al successo della casa di produzione di famiglia negli anni Ottana e Novanta”.

Non è ancora chiaro chi invece vestirà i panni di Cecchi Gori. Il regista tuttavia sta vagliando diverse opzioni e al momento in lizza per il ruolo ci sarebbero tre nomi di spicco: Elio Germano, Claudio Santamaria e Giorgio Panariello.