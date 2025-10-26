L’ex allievo di Amici, nonché vincitore della categoria canto dell’ultima edizione, TrigNO è tornato per presentare il nuovo singolo Ragazzina. Arrivato in studio ha però sorpreso Maria De Filippi con un mazzo di fiori.

TrigNO regala dei fiori a Maria De Filippi

Non solo Emma Marrone. Grande emozione nello studio di Amici 25, dove è tornato TrigNO, vincitore della categoria canto della passata edizione. L’ex allievo è stato ospite per presentare il suo nuovo singolo Ragazzina, ma a colpire tutti è stato il gesto di affetto nei confronti di Maria De Filippi.

Entrato in studio TrigNO ha sorpreso la conduttrice portandole un mazzo di fiori, ringraziandola per il sostegno ricevuto durante il suo percorso nella scuola. Poi al termine della performance è corso ad abbracciare i prof (a partire dalla Pettinelli) e ha preso la parola: “Sono emozionatissimo di essere di nuovo qui. Questo posto mi ha cambiato la vita grazie a loro e a te. Non sono la persona più adeguata per dare consigli, ma voglio dire ai ragazzi di permettersi il privilegio di sbagliare”, ha detto con un sorriso.

Maria De Filippi, visibilmente sorpresa e toccata, ha risposto con la sua consueta semplicità: “Grazie, sei sempre il benvenuto.”

Il pubblico ha accolto il momento con un lungo applauso. In molti sui social hanno commentato il gesto come un segno di riconoscenza da parte del cantante della passata edizione del talent.

Durante la puntata, TrigNO ha raccontato anche del suo nuovo progetto musicale e dunque dell’uscita del suo singolo Ragazzina, che ci teneva particolarmente a presentare nella scuola che l’ha lanciato.

Una presenza che ha portato un po’ di nostalgia tra il pubblico di Amici 25, che ha ricordato quanto TrigNO sia stato uno degli allievi più discussi e amati della sua edizione.

