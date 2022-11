1 Prima del GF Vip Micol ed Edoardo si sono sentiti?

Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia, come ormai noto, hanno avuto una breve relazione. Nella Casa del GF Vip la bionda influencer e sorella di Clizia ha fatto il suo ingresso come nuova concorrente, smuovendo non poco gli animi del reality. In particolare il suo arrivo ha urtato non poco Antonella Fiordelisi, la quale a sua volta ha intrapreso una frequentazione proprio con il ragazzo.

Antonella Fiordelisi piuttosto irritata da giovedì in puntata, continua a manifestare la sua gelosia. Atteggiamento che ha portato lei e il romano a discutere animatamente. Intanto il giovane volto di Forum si è ritrovato a chiacchierare proprio con Micol Incorvaia e riguardo alla fine del loro rapporto gli ha posto una domanda: “Signorini ha detto che ci siamo sentiti durante la quarantena, ma non è vero”, ha puntualizzato Edoardo Donnamaria. Micol Incorvaia si è lasciata scappare una risata per poi dire: “No, l’ha detto apposta per farla innervosire (Antonella Fiordelisi ndr)”. Così il vippone ha colto la palla al balzo per chiedere effettivamente da quanto tempo hanno perso i contatti: “Quando è stata l’ultima volta che ci siamo sentiti? Prima dell’estate?”, ha domandato dubbioso.

A quel punto Micol Incorvaia ha precisato: “Sentiti? L’ultima volta che ci siamo sentiti tu mi hai mandato quella foto con Nina. Era prima dell’estate? No, era settembre. Però no, a parte che manco gliel’ho detto. Ma l’ha fatto per fare ingelosire Antonella”, ha concluso.

VOLO PER LORO CHE SMONTANO LE PAROLE DI SIGNORINI ✈️#gfvip pic.twitter.com/PNz3Ju6Mol — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 5, 2022

Dunque ora abbiamo un tassello in più riguardo la storia conclusa tra Micol Incorvaia ed Edoardo Donnamaria. Probabilmente di questo se ne tornerà a parlare ancora in puntata lunedì, quando magari emergerà ancora qualche altro retroscena.

