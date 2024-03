Chi è Massimiliano, fratello di Damiano Carrara? Età

NEWS

Nicolò Figini | 21 Marzo 2024

Giovedì 7 marzo 2024 comincia la nuova edizione di Pechino Express e tra i concorrenti vedremo anche Damiano Carrara con il fratello Massimiliano Carrara. Se il primo lo conosciamo, essendo noto in televisione, in pochi conoscono il secondo. Andiamo a scoprire tutte le informazioni utili sul pasticcere: dall’età alla vita privata, passando per il profilo Instagram e non solo.

Chi è Massimiliano Carrara

Nome e Cognome: Massimiliana Carrara

Data di nascita: 1987

Luogo di nascita: Lucca

Età: 37 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: pasticcere

Fidanzata: Massimiliano è fidanzato

Figli: Massimiliano non ha figli

Tatuaggi: Massimiliano Carrara ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @carraramassimiliano

Massimiliano Carrara età e biografia

Chi è e quanti anni ha Massimiliano Carrara? Non è ben chiara la sua data di nascita, ma sappiamo che il pasticcere nasce nel 1987. Di conseguenza la sua età è di 37 anni, ma sono sconosciute la sua altezza e il suo peso.

Per quanto riguarda i genitori sappiamo che il padre (Ivan) dovrebbe lavorare come operatore edile, mentre la madre sarebbe un’impiegata delle poste.

Ha anche un fratello minore che si chiama Damiano, il giudice di Bake Off Italia, e una cognata che si chiama Chiara Maggenti. Nel 2024 diventerà anche zio per la prima volta.

Non abbiamo informazioni sul percorso di studi, ma se vi steste chiedendo dove abita oggi la risposta è Los Angeles.

Vita privata

Della vita privata di Massimiliano Carrara, sotto il punto di vita sentimentale, non abbiamo molte informazioni.

Pare che abbia una fidanzata ma non è chiaro come si chiami. Vedremo se, grazie al successo dovuto a Pechino Express, si deciderà di aprire di più sulla sua relazione.

Per il momento basti sapere che è fidanzato, non ha una moglie e non single.

Dove seguire Massimiliano Carrara: Instagram e social

Dove possiamo seguire Massimiliano Carrara, fratello di Damiano Carrara, durante Pechino Express o per scoprire di più sulla sua vita privata?

Sul web possiamo trovare alcune interviste in cui parla del suo lavoro come pasticcere in famosi programmi americani.

Mentre sui social lo vediamo su Instagram dove conta meno di 10mila follower, siamo però sicuri che grazie a Pechino Express aumenteranno.

Qui possiamo trovare scatti con il fratello, con gli amici e mentre lavora in laboratorio.

Non sembra avere nessuna pagina Facebook o account su TikTok o Twitter.

Carriera

Quella di Pechino Express è per Massimiliano Carrara la prima esperienza televisiva. La sua vita lavorativa gira tutta intorno alla pasticceria ed è stato proprio lui a trasmettere a Damiano la passione.

Quante pasticcerie ha Damiano Carrara insieme al fratello? Sono partiti per gli Stati Uniti diversi anni fa e hanno aperto due rinomate pasticcerie in California chiamate “Carrara’s Pastries“.

Dal 2012 Massimiliano è responsabile della gestione delle boutique dolciarie e si è stabilito a Los Angeles.

Massimiliano Carrara a Pechino Express 2024

Nelle scorse settimane è stato rivelato che Massimiliano Carrara avrebbe fatto coppia con il fratello Damiano Carrara per prendere parte a Pechino Express.

Sui social del reality Sky, poi, è apparso un breve video nel quale i due fratelli hanno partecipato a un piccolo gioco che ci aiuta a conoscerli meglio:

“Un saluto dolcissimo a Pechino Express, noi siamo i PASTICCIERI! Senza FILO INTERDENTALE e VENTILATORE non partiamo, capito? Saltare sul Tappeto Rosso sarà PROPRIO UNO SPETTACOLO, ma bisogna stare attenti ai FURBETTI!”.

Non vediamo l’ora di vederli all’opera! Adesso passiamo a tutti gli altri concorrenti.

I concorrenti di Pechino Express 2024

Il conduttore della nuova edizione di Pechino Express è Costantino Della Gherardesca insieme a Fru dei “The Jackal“.

Qui di seguito invece possiamo vedere le coppie di concorrenti che gireranno insieme per tutta l’Asia.

Artem Tkachuk e Antonio Orefice – I Fratm; Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal – Italia Argentina; Damiano e Massimiliano Carrara – I Pasticcieri; Fabio ed Elenora Caressa – I Caressa; Kristian Ghedina e Francesca Piccinini –I Giganti; Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo – Le Amiche; Megan Ria e Maddalena Svevi – Le ballerine; Nancy Brilli e Pierluigi Iorio – I Brillanti; Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi – I Romagnoli – ELIMINATI.

Vediamo, ora, il percorso di Massimiliano e Damiano.

Il percorso di Massimiliano a Pechino Express 2024

Per Massimiliano Carrara e il fratello Damiano Carrara, la coppia chiamata “I Pasticceri“, il percorso a Pechino Express ha inizio il 7 marzo 2024.

Piano piano vi terremo aggiornati sui loro progressi.