NEWS

Nicolò Figini | 23 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il dettaglio hot di Micol Incorvaia su Donnamaria

Come ben sappiamo Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia hanno avuto una relazione qualche tempo fa. Oggi, dentro la casa del Grande Fratello Vip, non è più così. Questo perché il primo ha trovato la felicità con Antonella Fiordelisi e la seconda con Edoardo Tavassi. Tra alti e bassi per entrambe le coppie, al momento, pare andare tutto per il meglio. Fatto sta che, come vediamo dal video qui sotto, durante una chiacchierata con altri vipponi Micol si è lasciata andare a delle confidenze piccanti sull’ex.

Al tavolo erano presenti Nicole Murgia e Alberto De Pisis. Sul pouf accanto, invece, era sdraiato proprio Donnamaria. Tutti insieme stanno ridendo e scherzando parlando di “pistolini“. A un certo punto la Incorvaia prende la parola ed esclama: “Vogliamo sfatare il mito di questo pistolino?“. La Murgia la interrompe e afferma a sua volta: “Diciamolo. Donnamaria non ha il pistolino. Ovviamente io non lo so, riporto perché… Ci mancherebbe solo quello. Va bene tutto ma…“.

Post cena con Tavassi, Micol ci tiene a smentire che Donnamaria non abbia il pistolino.

Anche la Murgia smentisce e si scopre che Micol ha raccontato in giro le dimensioni del membro di EdoD. #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/mCD3KkwKFW — Lavinia Andrea (@AndreaLavinia22) February 22, 2023

Nel corso di queste ultime giornate sono state fatte altre rivelazioni private. Anche se in questo caso si tratta di un discorso che ha dato fastidio a Tavassi e che riguardava Micol Incorvaia. Antonella, infatti, ha riportato delle confidenze che le aveva fatto Donnamaria:

“Lui mi ripeteva: ‘Io con questa persona anche se l’abbiamo fatto…’. Che poi lui mi ha detto che lei ha voluto andarci subito. Questa cosa me l’ha detta proprio lui sotto le coperte. Perché parlavamo a letto di che persona è lei qui. Sì, perché sembrava tutta una santarellina. Con Edoardo Tavassi faceva la tipa che non si lasciava andare e si tratteneva. E invece il mio Edoardo mi ha detto: ‘No, ma guarda che con me lei subito appena ci siamo visti’. Allora io gli ho chiesto cosa ci fosse stato nel dettaglio. Lui però ha ripetuto che non c’è più nulla”.