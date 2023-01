NEWS

Andrea Sanna | 21 Gennaio 2023

GF Vip 7

Ex vippona accusa Micol Incorvaia

Sebbene sia ormai un’ex vippona Dana Saber continua a far parlare di sé. Dopo aver lanciato precise stoccate ai concorrenti con il suo ritorno sui social, la modella ha avuto qualcosa da ridire anche su Micol Incorvaia. Secondo il suo punto di vista, infatti, la sorella di Clizia avrebbe violato il regolamento del Grande Fratello Vip 7. A riguardo ha condiviso anche un video.

Nella clip in questione vediamo i concorrenti durante le nomination palesi in SuperLed. Ognuno di loro sta scegliendo una carta con il vippone da mandare al televoto, ma Dana Saber ha fatto una precisa accusa a Micol Incorvaia. Secondo il suo pensiero, infatti, la coinquilina avrebbe mantenuto tra le mani due carte anche allo scadere del gong, quando invece si deve restare con una sola scelta, quella definitiva. Ecco quanto spiegato da Dana:

“Ragazzi ho letto che mi volevano squalificare. Però tenere due carte in mano e nominare chi fa comodo al branco all’ultimo momento è legittimo”.

Ma solo io non mi ero accorta che Micol durante le nominations ha tenuto due carte in mano? 😳 #gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic pic.twitter.com/rTO5H1zAIL — Gretani 🌙💫 (@tulisimona) January 19, 2023

Ma quindi Micol Incorvaia ha davvero violato il regolamento come sostiene Dana Saber? Il web a riguardo si sta ponendo tale quesito e sembra essere totalmente spaccato in due. “Ma solo io non mi ero accorta che Micol durante le nomination ha tenuto due carte in mano?”, ha scritto l’utente del post che abbiamo condiviso. E ancora: “Comunque si dai, la Incorvaia è stata beccata. Meglio tenere due carte in mano così in base a quello che votano gli altri si può scegliere o una o l’altra”.

C’è anche chi, però, ha preso le difese di Micol Incorvaia spiegando come, in realtà il tempo non fosse ancora scaduto e dunque la ragazza era rimasta con due carte per questo motivo. Poi però ne avrebbe gettato via una per restare con quella che è stata poi la sua scelta. Dunque il frame in questione sarebbe solo per infangarla. Questo il pensiero dei sostenitori della ragazza e non.

In ogni caso semmai dovesse esserci qualche irregolarità sarà il Grande Fratello a visionare i filmati e prendere poi una decisione definitiva.