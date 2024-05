NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Maggio 2024

Amici 23

Alcuni utenti sui social hanno notato che la copertina del disco di Mida ricorda quella di un singolo del cantante spagnolo Juanjo Bona.

Il dettaglio sul disco di Mida

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la tanto attesa semifinale di Amici 23, durante la quale sono stati decretati i finalisti di questa edizione. Ad accedere all’ultima puntata tuttavia, per volontà dei giudici e della produzione, sono stati tutti i 6 allievi ancora in gara e di conseguenza non c’è stata nessuna eliminazione. Sabato sera così in diretta scopriremo chi tra Mida, Holden, Marisol, Petit, Dustin e Sarah vincerà la trasmissione e senza dubbio ne vedremo di belle. Nel mentre per i cantanti è arrivata anche una bellissima emozione.

Maria De Filippi ieri sera ha infatti mostrato i dischi dei ragazzi, che usciranno a breve. Gli album degli allievi di Lorella Cuccarini usciranno infatti venerdì 17 maggio, così come quello di Petit e di Lil Jolie. L’EP di Holden verrà invece pubblicato venerdì 24 maggio e attualmente sono già partiti i pre-order. In queste ore intanto alcuni utenti sui social hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

La copertina del disco di Mida infatti per qualcuno ricorda quella di un singolo del cantante spagnolo Juanjo Bona. La canzone in questione si intitola Lo que no ves de mí e queste sono le due cover a confronto:

I fan di Cristian intanto attendono con ansia l’arrivo del disco, che si intitola Hai il sole dentro. All’interno dell’album, oltre ai brani che abbiamo già conosciuto in questi mesi, ci saranno anche degli inediti. Sabato sera come se non bastasse l’allievo di Lorella Cuccarini prenderà parte alla finale di Amici 23 e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.