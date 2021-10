1 Sui social Mietta rompe il silenzio

Sabato sera a Ballando con le Stelle abbiamo visto l’assenza di Mietta e del suo insegnante Maykel Font. Nonostante questo, però, ci hanno comunque tenuto a esserci attraverso un collegamento video. Il motivo della non presenza è legata alla positività al Covid della cantante. L’artista ha quindi portato anche il ballerino a dover stare lontano dal programma per precauzione.

Mietta sta bene, non ha sintomi particolari e si trova chiusa in una stanza d’hotel, così come il danzatore. I due sono momentaneamente ritirati, ma contano di tornare in gioco presto. Proprio l’artista, però, ha subito una valanga di attacchi e per tale ragione, nella giornata di ieri, ha deciso di intervenire con un post pubblico:

“Sono profondamente dispiaciuta per quanto successo ieri sera. E mi trovo costretta a chiarire bene la situazione, venendo meno a quello spirito di riservatezza che mi contraddistingue da sempre. Grande dispiacere per non aver potuto partecipare alla puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle a causa della positività al Covid che mi è stata riscontrata. Ancora più dispiacere per l’attacco a cui sono stata sottoposta e che mi costringe a chiarire alcune cose che dovevano rimanere nella mia sfera privata”.

Così Mietta ha voluto rompere il silenzio sulla faccenda, spiegando anche perché non è ancora vaccinata (questione che ha sollevato critiche su critiche):

“Io non sono contraria al vaccino, ma non l’ho ancora effettuato per motivi di salute che riguardano esclusivamente me. Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso.

Trovo vergognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata, per la quale non mi ero ancora confrontata con chi dovevo confrontarmi. Proprio per questo ieri sera sono rimasta spiazzata, perché non volevo condividere il mio privato in diretta”.

Ma non è tutto perché Mietta, oltre a ringraziare chi le sta vicino in questo momento, ha anche minacciato azioni legali…