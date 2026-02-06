Cosa è accaduto

Secondo il Centro Studi EvaVip gli annunci di prestazioni di servizi per adulti, durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, hanno registrato un incremento del 35%.

I dati registrati durante Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi Invernali Milano–Cortina 2026 si confermano come uno degli eventi internazionali più rilevanti per l’Italia degli ultimi decenni. Una manifestazione capace di attirare un pubblico globale composto da atleti, delegazioni istituzionali, top manager, sponsor, media internazionali e visitatori ad alto profilo.

Accanto agli effetti ormai consolidati sul turismo e sull’ospitalità di fascia alta, emergono dinamiche meno visibili ma altrettanto rilevanti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Secondo un’analisi del Centro Studi di EvaVip, portale italiano di riferimento nel settore dell’intrattenimento per adulti, nel periodo di avvicinamento e durante lo svolgimento dei Giochi si registra un marcato incremento dell’offerta di servizi di accompagnamento, escorting e incontri privati di alto livello.

In particolare, a partire dal 23 gennaio 2026, i principali siti di incontri hanno evidenziato una crescita media del 35% degli annunci localizzati su Milano, Cortina e nei comuni limitrofi. Un aumento che riflette una domanda sempre più orientata verso esperienze esclusive, personalizzate e caratterizzate da elevati standard di riservatezza.

I grandi eventi internazionali, come quello dei Giochi di Milano Cortina 2026, attirano una clientela cosmopolita e ad alta capacità di spesa, abituata a servizi premium. Questo favorisce non solo la presenza di professioniste del settore, ma anche di modelle d’élite specializzate in incontri privati, accompagnamento di rappresentanza e contesti selezionati, dove discrezione e qualità diventano elementi centrali dell’offerta.

Cosa sta accadendo

Un ruolo chiave è svolto dal fenomeno dei cosiddetti “tour internazionali”, ormai consolidato nel settore. In occasione di manifestazioni di grande richiamo, modelle e professioniste di fascia alta pianificano soggiorni temporanei nelle città protagoniste degli eventi, intercettando una clientela internazionale ad alta mobilità. Questo contribuisce ad ampliare e qualificare ulteriormente l’offerta complessiva, innalzando il posizionamento dei servizi proposti.

Parallelamente all’aumento dell’offerta, il Centro Studi EvaVip ha rilevato anche un significativo incremento dei prezzi medi delle prestazioni, con rialzi che in alcuni casi raggiungono il 65%. Un trend coerente con l’aumento generalizzato del costo della vita nelle località coinvolte da Milano Cortina 2026, dove l’impennata delle tariffe alberghiere, dei servizi logistici e delle spese operative si riflette sull’intero comparto dei servizi alla persona.

L’analisi evidenzia come le Olimpiadi Invernali non rappresentino soltanto una celebrazione dello sport, ma anche un potente catalizzatore economico e culturale, capace di influenzare settori eterogenei, inclusi quelli legati all’intrattenimento per adulti di fascia alta.

