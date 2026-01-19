Ospiti d’eccezione alla Milano Fashion Week due dei nomi del momento: Noah Schnapp e Jamie Campell Bower, interpreti di Will e Vecna in Stranger Things.

Anche Noah Schnapp e Jamie Campell Bower arrivano a Milano

Due protagonisti di Stranger Things arrivano a Milano! Proprio in questi giorni in città si sta svolgendo il tradizionale appuntamento con la Fashion Week, da sempre uno degli eventi più attesi per gli appassionati di moda. In questa occasione ad arrivare da tutto il mondo sono alcune delle celebrità più amate del mondo dello spettacolo, che tra sfilate e party si godono dei momenti di relax. Nelle ultime ore ad arrivare a Milano sono stati anche Noah Schnapp e Jamie Campell Bower, che i fan della serie evento Netflix conoscono molto bene.

I due infatti interpretano rispettivamente i personaggi di Will e di Vecna. proprio l’antagonista principale dello show è stato paparazzato nello store di Montblanc. Il video del momento, postato dal settimanale Grazia, ha naturalmente spopolato in rete, facendo il giro del web.

Anche Noah arriva alla MFW

Ad arrivare alla Milano Fashion Week è stato anche un altro protagonista di Stranger Things: Noah Schnapp. L’attore, che ha preso parte ad alcune sfilate in programma, è stato poi beccato mentre cenava da Gong Oriental Attitude, in corso Concordia. In seguito si è poi goduto lo show di Ralph Lauren, che ha presentato la sua nuova collezione.

I due attori i stano dunque godendo alcuni giorni a Milano in occasione di uno degli eventi più attesi dell’anno. Nel mentre pochi giorni fa su Netflix è arrivato il finale di serie di Stranger Things, che dopo quasi 10 anni ha messo la parola fine a uno degli show più seguiti e amati di sempre.

CREDITI FOTO NOAH: Alessandro Bremec / IPA

