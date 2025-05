Prima della puntata di Sognando… Ballando con le Stelle in cui Giulia Vecchio è stata ospite, l’imitatrice aveva già incontrato Milly Carlucci nel 2010. Quando? In occasione di Miss Italia, dove l’attrice era tra le concorrenti.

Dove si sono già viste Milly Carlucci e Giulia Vecchio

Sognando Ballando con le Stelle ieri sera ci ha tenuto compagnia. In prima serata su Rai 1 Milly Carlucci ha dato il via alla nuova gara di ballo tra professionisti in corsa per un posto da insegnante nel dance show. Non sono mancati però anche graditi ospiti come Giulia Vecchio.

La nota attrice, che oggi ricopre il ruolo di imitatrice anche al GialappaShow, non tutti ricorderanno ma in passato ha partecipato ha preso parte a Miss Italia affiancata da Emanuele Filiberto. Era il 2010. E indovinate chi conduceva quell’edizione del concorso di bellezza? Sì, proprio lei… Milly Carlucci. La conduttrice della quale Giulia Vecchio a distanza di anni ha realizzato una divertente parodia, diventata ormai un suo vero e proprio cavallo di battaglia.

Si può dire dunque che è proprio un cerchio che si chiude, dato che ieri sera Milly Carlucci ha voluto premiare il talento di Giulia Vecchio invitandola come sua ospite. L’imitatrice l’ha sorpresa portando sul palco la sua spassosa emulazione, con un’alta dose di risate e divertimento da parte del pubblico.

Quindi ancor prima di questo incontro, Giulia Vecchio e Milly Carlucci si erano già viste a Miss Italia, anche se in ruoli totalmente opposti. Ieri sera, a distanza di tempo, si sono ritrovate a condividere lo stesso palcoscenico a Sognando… Ballando con le Stelle.

Un’altra divertente curiosità è che nella stessa edizione di Miss Italia in cui era presente Giulia Vecchio c’è anche l’attrice Silvia Mazzieri che abbiamo visto tra le tante serie in Doc Nelle Tue Mani, ma che ha già incontrato Giulia sul set de Il Paradiso delle Signore dove hanno recitato insieme.

E voi conoscevate questa curiosità?