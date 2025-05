Siamo al giorno due ed è scoppiata l’ennesima furiosa lite tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani a L’Isola dei Famosi: “Fai la figura della scroccona”.

Furiosa lite tra Antonella e Alessi a L’Isola

Lo scontro accesissimo avvenuto sul finire della prima puntata de L’Isola dei Famosi era semplicemente un assaggio di ciò che sarebbe accaduto dopo tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani. Il giorno successivo infatti l’ex Non è la Rai ha voluto mettere le cose in chiaro con la compagna d’avventura e non si è tirata indietro dal farle alcune doverose precisazioni.

“Ma capisci l’italiano? Hai iniziato tu a parlare male di me alle mie spalle quando stavamo in Palapa”, ha esordito Antonella Mosetti rivolgendosi alla naufraga de L’Isola dei Famosi. La showgirl ha senza mezzi termini ha poi aggiunto stizzita:

“Grazie al cavolo che non stai più in televisione da una vita. Non ho voglia di rompermi i cog***ni con una come te, manco a Roma ti ho mai considerato, figuriamoci qua. Poraccia”. Sempre Antonella Mosetti ha affermato di perdere solo tempo, dato che Alessia farebbe finta di chiarire e tra loro non ci sarebbe alcun dialogo. Anzi, per lei sarebbe stato solo l’ennesimo attacco.

ma queste donne mi hanno appena salvato la vita pic.twitter.com/yfzu0LemQH — chiars (@ciniica) May 9, 2025

Peraltro anche Patrizia Rossetti si è detta stizzita dall’atteggiamento della Fabiani, ma questa è un’altra storia. Alessia dalla sua ha tentato di sedare questa lite a L’Isola dei Famosi, ma con scarsissimi risultati, dato che Antonella Mosetti non ci è passata sopra, anzi!

Alessia Fabiani ha provato a calmare le acque, ma Antonella Mosetti non è arretrata di un passo. Come ripreso da Biccy, infatti, la conversazione è proseguita abbondantemente e tra le parti non ci si è proprio risparmiate. Sempre la Mosetti senza peli sulla lingua ha affermato di non “attaccarsi” a quanto vede sui social: “La figuraccia della scroccona la stai facendo tu. Tu butti il sasso e nascondi la mano, sei una donna cattiva. Spari m**da contro chi ti aiuta. Sei una finta”.

Antonella Mosetti ha rincarato la dose sostenendo di non averla mai voluta vedere anche a Roma, poi ha tirato in ballo il suo ex marito: “Eri amica sua e andavi in giro con lui. La verità verrà fuori, non preoccuparti. Puoi fare tutti i giochini che vuoi, o confido nel tempo”. Lei è certa infatti di non essersi sbagliata sul suo conto 30 anni fa e ancora meno oggi: “Vuoi fare la f**a, ma non lo sei“.

Antonella ad Alessia: “Spari cattiverie contro chi ti aiuta?! Bravaaa

No non sei serena, sei FINTA.

Come quando arrivano le TELECAMERE, SEI FINTA!”

#isola pic.twitter.com/BFxSXrQZhg — (@sunstateofmind_) May 10, 2025

Alessia Fabiani ha anche affermato di non volersi mettere a fare teatrini inutili, mentre Antonella Mosetti le ha prontamente fatto notare che tanto la verità verrà fuori prima o poi. In un confessionale poi sempre quest’ultima è certa che il tempo sarà galantuomo in questo.

Antonella su Alessia:

“La verità esce fuori non ti preoccupare.

Alessia può fare tutti i teatrini ed i giochini che vuole…io confido sempre nel tempo “IL TEMPO È UN GALANTUOMO” restituisce tutto a tutti.”#isola pic.twitter.com/8GBpTlpek9 — (@sunstateofmind_) May 10, 2025

L’ex Letterina ha preferito poi non rispondere più e, di conseguenza, Antonella Mosetti quando se n’è andata si è sfogata duramente con Patrizia Rossetti. In lei sembra avere trovato una complice e amica (nonostante i rumor sostenessero il contrario).

La concorrente de L’Isola dei Famosi ha affermato che l’avventura è difficile e a quanto pare si sentirebbe infastidita dalla Fabiani: “Questa qui mi rompe le p**le, io ora sbrocco. Non devo incavolarmi? Ma si può sentire una che provoca così? Vorrei vedere se lo dicesse ad altri. Deve smetterla subito“.

Pare proprio che il percorso di Alessia Fabiani e Antonella Mosetti non sia partito per niente con il piglio giusto. Il tempo per rimediare alle incomprensioni non manca di certo, ma questa lite potrebbe regalarci diverse dinamiche. In puntata sarà certamente un argomento molto discusso.