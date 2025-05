Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Sognando Ballando con le Stelle e nel corso della diretta ad arrivare in studio è stata Giulia Vecchio, che ha fatto una perfetta imitazione di Milly Carlucci.

Milly Carlucci incontra…Milly Carlucci!

Sognando Ballando con le Stelle è finalmente partito! Ieri sera su Rai 1 è infatti andata in onda la prima puntata del talent show, spin-off del celebre programma condotto da Milly Carlucci. La padrona di casa, insieme alla giuria di sempre, per ben 4 settimane terrà compagnia al pubblico con questa nuova avventura, che di certo non deluderà le aspettative. 10 i concorrenti che si sfideranno con la loro, con la speranza di conquistare un posto tra i maestri della prossima edizione di Ballando, che andrà in onda in tv in autunno. In attesa di scoprire chi sarà a trionfare, proprio ieri sera è accaduto qualcosa che ha fatto sorridere il pubblico.

Come aveva annunciato la stessa Carlucci già qualche giorno fa, tra gli ospiti della prima puntata della trasmissione c’è stata nientemeno che Giulia Vecchio, la bravissima imitatrice protagonista del GialappaShow, che in queste settimane è finita al centro dell’attenzione per aver vestito i panni di Monica Setta, facendo divertire il pubblico.

Ieri dunque Giulia Vecchio è arrivata a Sognando Ballando con le Stelle e ha così fatto una perfetta e simpaticissima imitazione di Milly Carlucci, che ha conquistato tutti quanti. La stessa conduttrice non ha potuto fare a meno di apprezzare l’esibizione e ha così affermato: “Grazie Giulia, che è una straordinaria e intelligentissima imitatrice. Mi onora di questa imitazione”.

Il video del momento nel mentre ha fatto ovviamente il giro del web in pochi minuti e in rete non sono mancati i commenti ironici degli utenti, che ancora una volta si sono complimentati con Giulia.