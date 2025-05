In queste ore, in occasione del lancio del suo nuovo album di inediti Mi ami mi odi, Elodie ha incontrato i fan a Napoli. Nel corso dell’evento la cantante ha baciato una ragazza e il video è diventato virale. Ecco cosa è accaduto.

Il video con protagonista Elodie diventa virale

Sono giorni importanti questi per Elodie. Lo scorso venerdì infatti la cantante ha rilasciato il suo nuovo attesissimo album di inediti, Mi ami mi odi, che sta già conquistando il pubblico. Allo stesso tempo la Di Patrizi sta preparando il suo prossimo tour, che per la prima volta toccherà gli stadi. A giugno infatti la cantante arriverà al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli, per due show evento che promettono di rimanere nella storia.

In queste ore nel frattempo l’artista romana ha anche iniziato una serrata promozione per il suo disco e sabato pomeriggio, nel giorno del suo compleanno, ha deciso di incontrare i fan proprio a Napoli. Ad accorrere sono state così migliaia di persone e naturalmente i video della giornata hanno fatto il giro del web. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto discutere i social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nel corso dell’incontro con i fan, Elodie è stata beccata mentre parlava con una ragazza, quando a un tratto si sono scambiate un bacio. Il momento è così diventato virale, tuttavia le cose non sono come sembrano. La persona in questione è infatti l’attivista e performer Ambrosia Fortuna, che la Di Patrizi conosce molto bene. Le due infatti sono legate da un rapporto di amicizia e di conseguenza si è trattato di un bacio del tutto innocuo.

La cantante nel frattempo sta preparando diverse sorprese per il suo pubblico e di certo in molti si chiedono come ci stupirà ancora.