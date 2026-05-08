Milly Carlucci si confessa: la nipotina in arrivo, la frecciata all’Auditel e quella regola d’oro su Maria De Filippi

Milly Carlucci si racconta senza filtri a Novella 2000. Presto nonna per la prima volta («Non vediamo l’ora di vederla», dice) è già al lavoro sia sulla nuova stagione di Ballando con le Stelle sia su quella di Ballando on the Road. E sulla tv di oggi ha le idee chiarissime: l’Auditel? «Un grande gioco, non la fotografia reale del Paese». La rivalità con De Filippi? «Se cominci a guardare gli altri per imitare, tradisci te stesso». Ballando on the Road la porterà da Nord a Sud, nei centri commerciali, a contatto diretto con quel pubblico che per lei è tutto: «Mi permette di accorgermi dei cambiamenti, di anno in anno». E in autunno torna Ballando con le Stelle, il programma che Milly Carlucci definisce «un pensiero fisso». Prima, però, c’è la gioia più grande. Il marito Angelo Donati, «forse ancora di più» di Milly, non vede l’ora che nasca la nipotina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novella 2000 (@novella2000_official)

Questo estratto è contenuto nel numero di Novella 2000 attualmente in edicola.

Per avere la tua copia digitale di Novella 2000 a metà prezzo clicca QUI

Per la app di Novella 2000 QUI per Apple Store e QUI per Google Play