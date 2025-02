Entrata in corsa grazie a una sfida, ha subito ottenuto la maglia per il Serale, sbaragliando la concorrenza. Nella scuola più famosa d’Italia tra i ballerini di Emanuel Lo c’è Asia De Figlio: tutto sulla ballerina di Amici 24 tra età, carriera e Instagram.

Chi è Asia De Figlio

Nome e Cognome: Asia De Figlio

Data di nascita: 2007

Luogo di nascita: Roma

Età: 17 anni

Professione: ballerina

Fidanzato: Asia dovrebbe essere fidanzata

Profilo Instagram: @asia.de.figlio

Asia De Figlio età e biografia

Cosa possiamo dire della biografia di Asia di Amici 24? Qual è il suo cognome e quanti anni ha? Partiamo con il dire che si chiama Asia De Figlio, è nata a Roma nel 2007 (non sappiamo la data di nascita completa e il suo segno zodiacale). L’età è di 17 anni.

Nulle anche le informazioni su altezza e peso.

Sembrerebbe, da quel poco che è emerso, che Asia vive a Roma.

In quanto al percorso di studi sappiamo che prima del suo ingresso ad Amici 24, Asia ha frequentato il quarto anno di liceo. Ora resterà da capire com concilierà studio e danza.

Vita privata: Asia di Amici ha un fidanzato?

Poche le informazioni sulla biografia della ballerina, ma anche della vita privata non conosciamo granché. I più si domanderanno se Asia De Figlio di Amici 24 è o meno fidanzata.

Dalle storie pubblicate su Instagram e presenti in evidenza sul suo profilo, sembrerebbe che la ballerina abbia un fidanzato. Non sappiamo però se oggi la relazione è ancora in corso.

Vedremo se Asia nella scuola di Amici 24 rivelerà qualcosa a riguardo.

Dove seguire Asia di Amici 24: Instagram e social

I fan di Amici 24 ovviamente vogliono sapere tutto anche sui social di Asia. È possibile seguirla? Allora partiamo con il dire che la ballerina è molto attiva sui suoi account.

Ha un profilo Instagram con pochi post, dato che preferisce più pubblicare storie. Vanta un buon numero di follower (tra cui alcuni ballerini conosciuti come Kumo, Nicholas Borgogni e Francesca Tanas), destinati a crescere grazie al programma.

Principalmente nel suo account parla di danza tra video e foto in sala prove. Ma non mancano anche momenti di quotidianità tra le storie salvate.

Su Facebook e X (ex Twitter) invece non abbiamo alcun profilo che la riguarda. Infine ricordiamo anche che ha un account TikTok.

Carriera

Anche se ha appena 17 anni, Asia De Figlio di Amici 24 ha già un po’ di esperienza nel mondo della danza (hip hop in particolare) e il suo curriculum parla per lei. Sappiamo infatti che durante la sua giovane carriera ha avuto modo di lavorare con alcuni grandi professionisti del ballo.

Per esempio nel 2022 ha preso parte al Kenga Magjike e al Rome Dance Meeting Pearl Whirl. In seguito nel 2024 ha preso parte a Effetto Domino.

Non dimentichiamo ovviamente che ha collaborato anche con due coreografi molto apprezzati e stimati come Fabrizio Prolli e Luca Tommasini.

“Da quando ho cinque anni ho un sogno, quello di fare la ballerina e farò di tutto per continuare a danzare perché per me è troppo importante”, ha detto la giovane, come ripreso dal sito di Witty.

Asia De Figlio ad Amici 24

Già nota nel mondo della danza, Asia De Figlio ha cercato la grossa opportunità di entrare a far parte della scuola di Amici 24. Ma in corsa, dato che si è presentata per sfidare l’allieva titolare Giorgia Conti, allieva di Emanuel Lo.

Lo scontro di ballo ha visto la presenza della giudice esterna Francesca Bernabini, che ha trovato Asia più preparata e per questo le ha concesso l’opportunità di indossare la tanto desiderata maglia di Amici 24.

Gli allievi di Amici 24

Da settembre a oggi sono tanti gli allievi della scuola di Amici 24 che hanno potuto farsi notare. C’è chi è rimasto ancora in gioco, chi ha dovuto ritirarsi per guai fisici e chi, purtroppo, è stato eliminato.

Ma ricordate i nomi di tutti i partecipanti? Partiamo dalla classe di canto, composta dalla presenza dei seguenti giovani e talentuosi artisti: Alena Casarino (ELIMINATA); Antonia Nocca; Chiamamifaro; Deddè; Diego Lazzari (ELIMINATO); Ilan Muccino (ELIMINATO); Jacopo Sol; Luk3; Mollenbeck (ELIMINATO); Nicolò Filippucci; Senza Cri; TrigNo e Vybes.

Nel ballo invece: Alessia Pecchia; Alessio Di Ponzio (RITIRATO); Antonio Affortunato (ELIMINATO); Asia De Figlio; Chiara Bacci; Dandy Cipriano; Daniele Doria; Francesca Bosco; Francesco Fasano; Gabriele Baio (RITIRATO), Giorgia Conti (ELIMINATA); Raffaella Mitaritonna; Rebecca Ferreri (ELIMINATA); Sienna Osborne (ELIMINATA), Teodora Olivia Martinez (ELIMINATA).

I professori di Amici 24

Durante la nuova edizione di Amici 24 chi sono i professori scelti?

L’unica vera novità riguarda la danza. Dopo l’uscita di scena di Raimondo Todaro, nella scuola è arrivata Deborah Lettieri. Al suo fianco fissa la presenza della maestra Alessandra Celentano e di Emanuel Lo.

Invariato invece il corpo docenti del canto, che vede ancora una volta la presenza di Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Il percorso di Asia ad Amici 24

Come anticipato in data 2 febbraio Asia De Figlio si è presentata nella scuola di Amici 24 per una sfida contro Giorgia, anche lei arrivata da poco nel talent show. La giudice esterna Francesca Bernabini ha giudicato Asia più meritevole e dunque così ha preso il via il suo percorso.

Avventura coronata subito peraltro dalla consegna della maglia del Serale, per la sua gioia e quella del suo insegnante Emanuel Lo.

(IN AGGIORNAMENTO)