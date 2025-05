Ospite di Domenica In, Milly Carlucci ha voluto ricordare il suo caro amico e collega Fabrizio Frizzi. Ecco che cosa ha detto la conduttrice di Ballando con le stelle.

Il ricordo di Milly Carlucci

Milly Carlucci è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e ha raccontato del nuovo programma in cui verranno scelti i prossimi ballerini di Ballando con le stelle 2025. Poi si è lasciata andare ai ricordi relativi alla propria famiglia e ai propri amici, come per esempio Fabrizio Frizzi.

Il conduttore è ormai scomparso nel 2018 a causa di una emorragia cerebrale cinque mesi dopo essersi ripreso da un ictus. La Carlucci ha voluto ricordarlo in occasione della sua esperienza proprio a Ballando:

“Fabrizio, che già allora era un numero uno della televisione, mi ha dato la fiducia. Si è divertito come un pazzo, pur essendo un vero e proprio tronco. Era incapace ma lo faceva con una tal gioia…

Si vedevano, nel suo piccolo, dei miglioramenti. Era una gioia averlo con noi. Ha avvicinato tanto pubblico a noi e alla danza. Sì, lui lo ha fatto per la nostra amicizia. Un pezzo di cuore”.

Dopo il video tributo mandato in onda dalla Venier, Milly Carlucci ha espresso tutto il dolore provato alla notizia della scomparsa. Questo sentimento però si è trasformato, negli anni, in un ricordo gioioso basato sull’umanità del collega:

“Per tutti noi è stato un dolore devastante, ci è stato strappato il cuore. Il ricordo però è diventato sorridente e gioioso. Lui portava negli studi, anche nel dietro le quinte, questa sua umanità deliziosa. Per me lui è ancora qui con noi”.

Il pubblico si è alzato in piedi per applaudire Fabrizio Frizzi e il momento si è concluso con un grande sorriso da parte di Milly e Mara.