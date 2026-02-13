Dal 16 al 22 febbraio cosa prevede l’oroscopo di Joss? Ecco la classifica completa con le previsioni sui segni dello zodiaco.

1 – Oroscopo di Joss: Pesci

Siete al primo posto e si vede, perché questa settimana vi muovete come se aveste la colonna sonora giusta sempre in sottofondo.

In amore siete talmente magnetici che anche chi non voleva innamorarsi finisce per pensarvi la sera.

Sul lavoro vi arrivano intuizioni geniali, ma attenzione a non perdervi nei sogni senza concretizzare. Qualcuno vi sottovaluta, errore clamoroso. Fidatevi del vostro intuito, tanto ha già fatto check-in.