Chi è Virginia Stablum velina di Striscia la Notizia? Età e Instagram
Facciamo la conoscenza della velina di Striscia la Notizia Virginia Stablum
Già nota nel mondo dello spettacolo, nel 2026 figura tra le veline di Striscia la Notizia: ecco chi è Virginia Stablum. Conosciamola attraverso alcune curiosità sul suo conto come l’età, il fidanzato, la carriera e Instagram dove seguirla.
Chi è Virginia Stablum
Nome e Cognome: Virginia Stablum
Data di nascita: 17 febbraio 1998
Luogo di nascita: Trento
Età: 27 anni
Altezza: 1 metro e 75 centimetri
Segno zodiacale: Acquario
Professione: modella e content creator
Fidanzato: Informazione non disponibile
Tatuaggi: Virginia ha dei tatuaggi sul corpo
Profilo Instagram: @virginia.stablum
Virginia Stablum età, altezza e biografia
Presentiamo subito una delle veline di Striscia la Notizia. Quanti anni ha Virginia Stablum e dov’è nata? Qual è la sua altezza?
La modella è nata a Trento il 17 febbraio 1998 e la sua età è di 27 anni ed è del segno dell’Acquario. La sua altezza corrisponde a 1 metro e 75 centimetri.
Quali sono le origini di Virginia Stablum? Dalla biografia sappiamo che ha origini tedesche da parte della nonna materna e nigeriane da parte della nonna paterna.
Vita privata: Virginia di Striscia ha un fidanzato?
Concentriamoci ora sulla vita privata. Ci sono notizie a proposito dei genitori della velina di Striscia la Notizia? Sul padre e sulla madre non conosciamo molto purtroppo, al momento.
Virginia di Striscia la Notizia ha un fidanzato? Attualmente non ci sono indicazioni sulla vita sentimentale della modella, anche se i gossip non sembrano mancare di certo. Ufficiale invece è stata la storia d’amore con Luca Vezil.
Come si sono conosciuti Luca Vezil e Virginia Stablum? Oggi Luca e Virginia si sono lasciati? L’influencer e la modella si sono conosciuti al Coachella e da qui hanno iniziato la loro frequentazione. Purtroppo la coppia ha annunciato la rottura mediante i social nel 2025.
Dove vive Virginia Stablum? La modella oggi vive a Milano.
Dove seguire Virginia velina di Striscia la Notizia: Instagram e social
Virginia, la velina di Striscia la Notizia, è presente sui social? Dove si può seguire?
La modella è presente su Instagram con un profilo molto attivo in cui
Carriera
Una carriera quella di Virginia Stablum spazia come modella e content creator, l’abbiamo vista in TV in programmi come Uomini e Donne nel 2018.
Ha avuto modo di primeggiare anche in diverse manifestazioni quali, quali Miss Mondo Italia nel 2017, posizionandosi nella top 5 e ha vinto il premio Miss Mondo Cover Girl 2017.
A seguire nel 2022 con il Trentino-Alto Adige ha vinto il concorso Miss Universo Italia e ha anche rappresentato l’Italia a Miss Universo lo stesso anno.
Peraltro Virginia ha diverse passioni come la moda, beauty e fotografia e sogna di aprire un brand che rispecchi i suoi valori. Come modella non lavora solo nel nostro Paese, ma anche a Parigi, Barcellona e New York.
Miss Mondo Italia
È il 2017 quando Virginia Stablum ha gareggiato tra le 50 candidate di Miss Mondo Italia 2017 a Gallipoli, è arrivata quinta e ha vinto, sempre lo stesso anno, il premio Miss Mondo Cover Girl 2017.
Uomini e Donne
Abbiamo avuto modo di conoscerla meglio anche grazie a Uomini e Donne. Virginia Stablum chi corteggiava? La modella ha fatto la sua apparizione nel 2018 per provare a conquistare il cuore di Nicolò Brigante.
Miss Universo
Successivamente nel 2022 ha avuto la possibilità di rappresentare il Trentino Alto Adige nel concorso di Miss Universo Italia a Canosa di Puglia, vincendo il titolo.
Come detto anche in precedenza, ha rappresentato l’Italia a Miss Universo nel 2022.
Virginia Stablum velina a Striscia la Notizia
A partire dal 22 gennaio 2026 vedremo su Canale 5 il ritorno di Striscia la Notizia in TV. Alla conduzione il duo esplosivo formato da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e tante novità.
Nel cast delle veline, come spiegato, vede anche la presenza di Virginia Stablum. Insieme a lei anche: Alessia Anzioli, Ginevra Festa, Lavinia Circeo, Lara Granata e Nausica Marasca.
CREDITI FOTO: Manuele Mangiarotti / Pool Photo Events 2 / IPA
