Già nota nel mondo dello spettacolo, nel 2026 figura tra le veline di Striscia la Notizia: ecco chi è Virginia Stablum. Conosciamola attraverso alcune curiosità sul suo conto come l’età, il fidanzato, la carriera e Instagram dove seguirla.

Virginia Stablum età, altezza e biografia

Presentiamo subito una delle veline di Striscia la Notizia. Quanti anni ha Virginia Stablum e dov’è nata? Qual è la sua altezza?

La modella è nata a Trento il 17 febbraio 1998 e la sua età è di 27 anni ed è del segno dell’Acquario. La sua altezza corrisponde a 1 metro e 75 centimetri.

Quali sono le origini di Virginia Stablum? Dalla biografia sappiamo che ha origini tedesche da parte della nonna materna e nigeriane da parte della nonna paterna.

Vita privata: Virginia di Striscia ha un fidanzato?

Concentriamoci ora sulla vita privata. Ci sono notizie a proposito dei genitori della velina di Striscia la Notizia? Sul padre e sulla madre non conosciamo molto purtroppo, al momento.

Virginia di Striscia la Notizia ha un fidanzato? Attualmente non ci sono indicazioni sulla vita sentimentale della modella, anche se i gossip non sembrano mancare di certo. Ufficiale invece è stata la storia d’amore con Luca Vezil.

Come si sono conosciuti Luca Vezil e Virginia Stablum? Oggi Luca e Virginia si sono lasciati? L’influencer e la modella si sono conosciuti al Coachella e da qui hanno iniziato la loro frequentazione. Purtroppo la coppia ha annunciato la rottura mediante i social nel 2025.

Dove vive Virginia Stablum? La modella oggi vive a Milano.

Dove seguire Virginia velina di Striscia la Notizia: Instagram e social

Virginia, la velina di Striscia la Notizia, è presente sui social? Dove si può seguire?

La modella è presente su Instagram con un profilo molto attivo in cui

Carriera

Una carriera quella di Virginia Stablum spazia come modella e content creator, l’abbiamo vista in TV in programmi come Uomini e Donne nel 2018.

Ha avuto modo di primeggiare anche in diverse manifestazioni quali, quali Miss Mondo Italia nel 2017, posizionandosi nella top 5 e ha vinto il premio Miss Mondo Cover Girl 2017.

A seguire nel 2022 con il Trentino-Alto Adige ha vinto il concorso Miss Universo Italia e ha anche rappresentato l’Italia a Miss Universo lo stesso anno.

Peraltro Virginia ha diverse passioni come la moda, beauty e fotografia e sogna di aprire un brand che rispecchi i suoi valori. Come modella non lavora solo nel nostro Paese, ma anche a Parigi, Barcellona e New York.

Miss Mondo Italia

È il 2017 quando Virginia Stablum ha gareggiato tra le 50 candidate di Miss Mondo Italia 2017 a Gallipoli, è arrivata quinta e ha vinto, sempre lo stesso anno, il premio Miss Mondo Cover Girl 2017.

Uomini e Donne

Abbiamo avuto modo di conoscerla meglio anche grazie a Uomini e Donne. Virginia Stablum chi corteggiava? La modella ha fatto la sua apparizione nel 2018 per provare a conquistare il cuore di Nicolò Brigante.

Miss Universo

Successivamente nel 2022 ha avuto la possibilità di rappresentare il Trentino Alto Adige nel concorso di Miss Universo Italia a Canosa di Puglia, vincendo il titolo.

Come detto anche in precedenza, ha rappresentato l’Italia a Miss Universo nel 2022.

Virginia Stablum velina a Striscia la Notizia

A partire dal 22 gennaio 2026 vedremo su Canale 5 il ritorno di Striscia la Notizia in TV. Alla conduzione il duo esplosivo formato da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e tante novità.

Nel cast delle veline, come spiegato, vede anche la presenza di Virginia Stablum. Insieme a lei anche: Alessia Anzioli, Ginevra Festa, Lavinia Circeo, Lara Granata e Nausica Marasca.

