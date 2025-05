Pietro Masotti è uno degli attori più amati della fiction Il Paradiso delle Signore e una notizia sulla sua morte ha sconvolto i fan. Per fortuna, però, si è trattato di una fake news e il diretto interessato ha espresso tutto il suo disappunto.

Lo sfogo di Pietro Masotti

Pietro Masotti interpreta Marcello nella nota fiction Rai Il Paradiso delle Signore ormai da diversi anni. Le sua avventure hanno appassionato milioni di fan in tutta Italia e per tale ragione è molto amato dai telespettatori di Rai 1.

LEGGI ANCHE: Minacce e body shaming, Monica Setta si sfoga contro l’imitazione e coinvolge il Codacons

Potete immaginare lo shock quando questi hanno letto sul web che è morto! Per fortuna, tuttavia, si trattava solamente di una di quelle fake news che tendono a esagerare un concetto o a creare un articolo dal nulla per creare interazioni social. Questo il contenuto che riporta anche Biccy:

“Un fulmine a ciel sereno ha colpito gli spettatori de Il Paradiso delle Signore. In un clima già carico di tensioni e colpi di scena, la notizia più devastante è arrivata senza preavviso: Marcello Barbieri, uno dei personaggi più amati della serie, è improvvisamente scomparso.

Ma non solo sullo schermo. Anche l’attore che lo interpreta sembra essersi ritirato misteriosamente dalle scene. I fan sono sconvolti. Il destino di Marcello, tanto in fiction quanto nella realtà, sembra avvolto in un enigma degno di un thriller”.

A intervenire di lì a poco è stato lo stesso Pietro Masotti, il quale ha specificato di essere ancora vivo: “Tiè e l’emoticon dell’altro gesto apotropaico. Non c’è. Queste pagine Facebook sono ridicole. Oltre a essere degli sciacalli irrispettosi“. Questo il commento dell’attore con l’aggiunta di un paio di gesti scaramantici in seguito alla diffusione della fake news.

Tutto ciò arriva dopo le reali e tristi notizie delle morti di altri due attori de Il Paradiso delle Signore: Valentina Tomada e Andrea Savorelli.