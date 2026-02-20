Cosa dicono le previsioni dell’oroscopo di Joss dal 23 febbraio al 1° marzo: la classifica completa di tutti i segni.

1 – Oroscopo di Joss: Pesci

Con il Sole che brilla nel tuo segno e una Venere birichina che ti strizza l’occhio, ti senti un po’ protagonista di una commedia romantica… anche quando stai solo facendo la spesa.

Sei più magnetico del solito e qualcuno se ne accorge.

Sul fronte delle responsabilità, Mercurio ti chiede ordine: meno sogni a occhi aperti e più lista delle priorità.

Ma tranquillo, la tua creatività resta l’asso nella manica.