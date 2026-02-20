Oroscopo di Joss dal 23 febbraio al 1° marzo previsioni classifica segni
Nel dettaglio scopriamo cosa ci riservano le previsioni dell’oroscopo di Joss
1 – Oroscopo di Joss: Pesci
Con il Sole che brilla nel tuo segno e una Venere birichina che ti strizza l’occhio, ti senti un po’ protagonista di una commedia romantica… anche quando stai solo facendo la spesa.
Sei più magnetico del solito e qualcuno se ne accorge.
Sul fronte delle responsabilità, Mercurio ti chiede ordine: meno sogni a occhi aperti e più lista delle priorità.
Ma tranquillo, la tua creatività resta l’asso nella manica.