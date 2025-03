Milly Carlucci rivela il famosissimo nome che le ha detto no per Ballando con le Stelle: ecco di chi si tratta

Nel corso di una recente intervista, Milly Carlucci ha svelato il nome di un famosissimo volto noto del mondo dello spettacolo che le ha detto “no” per Ballando con le Stelle.

Le parole di Milly Carlucci

Sono giornate intense queste per Milly Carlucci. La conduttrice, insieme a Carolyn Smith, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Sophia Berto e Nikita Perotti, è ufficialmente partita per il tour di Ballando on the road e sta girando le principali città d’Italia con questo format. Quest’anno intanto, come è ben noto a tutti, Ballando con le Stelle compie 20 anni e tra poche settimane partiranno i festeggiamenti per celebrare questo importante traguardo. In autunno invece su Rai 1 debutterà la nuova attesa edizione del talent show, che anno dopo anno tiene compagnia a milioni di telespettatori.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore la Carlucci ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera e nel corso della chiacchierata ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata. Milly ha infatti fatto il nome di un famoso volto noto del mondo dello spettacolo che le ha detto “no” per Ballando con le Stelle. Di chi parliamo? Nientemeno che di Chiara Ferragni! In merito la presentatrice ha dichiarato: “Con Chiara ho parlato, ma non se l’è sentita. Ho un elenco segreto, mi piace puntare in alto. Non posso svelare i nomi, prima devo provare a convincerli”.

Ma non è finita qui. Milly Carlucci ha anche confermato che, insieme al suo team di lavoro, ha iniziato la ricerca dei concorrenti per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. A riguardo la conduttrice svela: “Se il lavoro del casting per trovare le stelle è iniziato? Eccome, già durante lo show, è una macchina che non si può fermare; poi bisogna capire chi sta bene vicino a quale maestro di ballo”.

Cosa accadrà dunque e chi saranno i prossimi concorrenti di Ballando con le Stelle? Non resta che attendere per scoprirlo.