Solo poche ore fa si è svolta la finale di Ballando con le Stelle e a vincere il talent show condotto da Milly Carlucci sono stati Arisa e Vito Coppola. Anche questa edizione dunque giunge al termine e come sempre tanto è stato il successo che il programma ha ottenuto. Tuttavia quest’anno non sono mancate delle piccole note dolenti. Qualche giorno fa infatti Sara Di Vaira e Simone De Pasquale hanno annunciato l’addio a Ballando con le Stelle, dopo anni di permanenza all’interno della trasmissione.

Ieri sera così nel corso della finale Milly Carlucci ha dato ufficialmente l’addio ai due maestri di ballo, e al momento dei saluti con Sara Di Vaira è scoppiata a piangere per l’emozione. La conduttrice ha così speso delle bellissime dichiarazioni per la ballerina, che a sua volta è apparsa visibilmente commossa. Queste le dichiarazioni della Carlucci:

“Non è facile salutare una maestra così grande, una donna così straordinaria. Veramente guarda. Tu sei un pezzo del mio cuore veramente Sara, per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, per l’entusiasmo, la sincerità e la bravura che tu hai portato in questo programma. Io so che adesso lei ha deciso di finire questa esperienza perché un’atleta deve anche sapere quando è il momento di ritirarsi e ha deciso che qui si chiude. Ma noi ci rivedremo al Cantante Mascherato. Tu sarai con noi in una veste diversa. Quindi non perdiamo Sara definitivamente”.