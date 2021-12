1 Sophie codegoni e l’esperinza in confessionale

Il sabato sera nella casa del Grande Fratello Vip è sempre ricco di eventi. E anche questa settimana non potevano di certo mancare notizie a riguardo. Questa volta protagonista della storia è stata Sophie Codegoni. Nel video che possiamo vedere anche qui sotto, infatti, sta raccontando a Giacomo Urtis di un incidente a luci rosse che le è capitato da poco in confessionale. A quanto pare avrebbe trovato Alessandro Basciano nudo al suo interno. Ma qual è stata la sua reazione? Scopriamolo dalle sue parole.

Mi sono ritrovata in confessionale con Alessandro nudo. Come ti sembra questo dj? Non professionale? Lui faceva le battute e io ho detto: “Vabbè, torno dal mio dj che non sei tu” e me ne sono andata.

Come possiamo leggere anche dal post qui sopra pare che alcuni utenti del web non credono alla casualità. Anzi, sostengono che siano stati gli autori a montare questa storia tra Sophie Codegoni e Alessandro. Che sia vero oppure no non possiamo saperlo. Ad ogni modo, però, Alessandro Basciano potrebbe essere interessato a un’altra gieffina. Stiamo parlando di Soleil Sorge. Nella notte, infatti, ha dormito nello stesso letto dell’influencer e altri due gieffini. Molto vicino a lei, nel filmato, possiamo vedere che tenta di abbracciarla ma lei gli sposta il braccio per ben due volte finendo per coprirsi. Un utente potrebbe, però, aver dato una spiegazione a tutto ciò:

Raga manca il pezzo prima, erano abbracciati e lei aveva la gamba sopra di lui, lui le toccava il c**o e sono rimasti un bel po’ così… Ma lei ad un certo punto dice: ‘Come sono finita ad abbracciarti?’. Secondo me non se n’è accorta davvero.

Vedremo presto come si evolveranno queste dinamiche all’interno del GF Vip. Nel frattempo, però, Sophie Codegoni è reduce da un forte litigio con Soleil Sorge. Andiamo a rivedere cos’era accaduto. Continuate a leggere…