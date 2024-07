Nel giorno più importante della sua vita, Simona Ventura ha scelto Milly Carlucci come testimone di nozze. La conduttrice ha riservato alla collega e al neo marito Giovanni Terzi un discorso molto sentito: “Il momento della proposta è stato il più incredibile che abbia mai vissuto”.

Milly Carlucci, il discorso durante le nozze di Simona Ventura

Presso la maestosa cornice del Grand Hotel Rimini ieri Simona Ventura e Giovanni Terzi sono diventati moglie e marito ufficialmente. La coppia, circondata da numerosi invitati, ha festeggiato questo importante momento e non sono mancati momenti emozionanti come la promessa di nozze o il discorso fatto da Milly Carlucci, testimone della presentatrice di Citofonare Rai 2.

LEGGI ANCHE: Giusy Ferreri canta Non ti scordar mai di me per Simona Ventura (che l’aveva scoperta a X Factor)

Proprio la conduttrice di Ballando con le Stelle, elegantissima con il suo bel tailleur, ha preso la parola non appena ha avuto modo e ha fatto il suo discorso a Simona Ventura e Giovanni Terzi (che come testimone ha scelto invece Marco Di Terlizzi). Milly Carlucci ha parlato direttamente a sposi e presenti alla cerimonia e ha ricordato un momento molto speciale. Ovvero quando il giornalista a Ballando con le Stelle ha fatto la proposta di nozze in diretta TV alla sua amata. Entrambi erano in gara come concorrenti e quello fu un episodio molto chiacchierato.

Un momento che ha attirato l’attenzione di milioni di telespettatori e anche in studio ha provocato grande commozione. Milly Carlucci ha spiegato quindi che emozioni ha vissuto lei a Ballando con le Stelle durante quel preciso istante.

“Carissimi Simona e Giovanni, per me è un onore enorme essere la vostra testimone. Ho una cosa che Marco non ha, sono anche una testimone oculare. Perché io c’ero a Ballando con le stelle quando, nei mesi che abbiamo trascorso insieme, Simona e Giovanni hanno fatto un percorso, tenendosi per mano con tenerezza, amore, incanto. C’ero nel momento della proposta, un momento che mi è rimasto, il momento più incredibile che abbia mai vissuto. L’emozione di quel momento, la vibrazione nell’aria, è stata una cosa che non avevo mai avuto la fortuna di vivere”.

LEGGI ANCHE: Simona Ventura lancia il bouquet e Valeria Marini COMBATTE per prenderlo: “Lo avete distrutto” (VIDEO)

Bellissime quindi le parole di Milly Carlucci rivolte a Simona Ventura e Giovanni Terzi nel giorno del loro matrimonio. Discorso sentito che ha commosso tutti.