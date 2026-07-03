La nuova edizione di Ballando con le stelle potrebbe essere una nuova ripartenza per Barbara D’Urso. Milly Carlucci starebbe lavorando per darle un ruolo nel programma. Sull’argomento è intervenuto anche Matteo Salvini.

Milly Carlucci vuole Barbara D’Urso: interviene Salvini

Il futuro televisivo di Barbara D’Urso continua ad alimentare indiscrezioni e retroscena. Dopo l’addio a Mediaset, il nome della storica conduttrice napoletana torna infatti al centro del dibattito, questa volta in relazione ai prossimi palinsesti Rai e, in particolare, alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Secondo le ultime indiscrezioni, Milly Carlucci starebbe lavorando per portare Barbara D’Urso nel celebre talent del sabato sera di Rai 1. Un’ipotesi che, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe uno dei ritorni televisivi più discussi degli ultimi anni. Al momento, però, non esistono conferme ufficiali e la vicenda resta affidata alle ricostruzioni giornalistiche. A rilanciare il rumor è stato La Stampa, che racconta di un confronto interno all’azienda nato proprio attorno alla possibilità di inserire Barbara D’Urso nel cast fisso di Ballando con le Stelle. L’idea sarebbe quella di affidarle una delle poltrone della giuria, rimasta vacante dopo l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli, passata a Mediaset per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Milly Carlucci vedrebbe nella D’Urso il profilo ideale per raccogliere l’eredità di una figura capace di alimentare dibattiti, confronti e momenti di forte impatto televisivo. L’articolo parla però anche di presunte resistenze interne che continuerebbero a rallentare il possibile ritorno della conduttrice sulla televisione pubblica.

Tra gli aspetti più curiosi emersi nelle indiscrezioni figura anche il coinvolgimento del ministro Matteo Salvini. Sempre secondo la ricostruzione pubblicata da La Stampa, il leader della Lega sarebbe favorevole al ritorno di Barbara D’Urso in Rai e appoggerebbe l’idea sostenuta da Milly Carlucci. Il quotidiano descrive una situazione nella quale convivrebbero posizioni differenti all’interno dell’azienda, tra chi vedrebbe positivamente il ritorno della conduttrice e chi, invece, sarebbe ancora contrario al suo reinserimento nei palinsesti. Al momento, tuttavia, si tratta esclusivamente di indiscrezioni che non hanno trovato conferme ufficiali né da parte della Rai né dai diretti interessati.

Ballando con le stelle dopo Selvaggia Lucarelli e i progetti di Barbara D’Urso

L’uscita di Selvaggia Lucarelli obbliga inevitabilmente la produzione a individuare un nuovo volto capace di raccogliere un’eredità importante.

Negli ultimi mesi sono circolati diversi nomi, da Geppi Cucciari fino ad Alberto Matano, passando proprio per Barbara D’Urso. La scelta del futuro giurato rappresenta uno degli aspetti più attesi della prossima stagione televisiva, soprattutto perché negli anni la giuria è diventata uno degli elementi centrali del successo del programma. Una figura come Barbara D’Urso porterebbe inevitabilmente curiosità, esperienza televisiva e una forte esposizione mediatica, caratteristiche che potrebbero contribuire a mantenere alta l’attenzione sul talent di Rai 1.

In attesa di capire se il ritorno in Rai diventerà realtà, Barbara D’Urso continua comunque a lavorare ai propri progetti. Nei prossimi mesi sarà impegnata nei teatri con lo spettacolo Barbaramente, che debutterà con alcune date già annunciate tra Milano e Napoli. Parallelamente, nelle scorse settimane ha incuriosito i suoi follower pubblicando sui social una richiesta particolare: ha invitato il pubblico a raccontarle storie insolite e vicende personali, facendo ipotizzare la nascita di un nuovo progetto editoriale o di un podcast. Per il momento, però, il suo possibile approdo a Ballando con le Stelle resta soltanto una suggestione. La Rai non ha ancora ufficializzato la composizione della nuova giuria e Milly Carlucci continua a mantenere il massimo riserbo sui nomi che affiancheranno i giudici storici. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le indiscrezioni si trasformeranno in realtà oppure se il nome di Barbara D’Urso resterà soltanto uno dei tanti protagonisti del tradizionale toto-cast che accompagna ogni nuova edizione di Ballando con le Stelle.