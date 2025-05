Alessandro Basciano a Le Iene ha risposto agli insulti inviati a Sophie Codegoni, che insieme ad altri atteggiamenti ed episodi, hanno portato la ex a denunciarlo.

Alessandro Basciano a Le Iene

Durante la puntata de Le Iene, in onda questa sera su Italia 1, Alessandro Basciano ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti riguardo alle accuse mosse dalla sua ex compagna, Sophie Codegoni.

La vicenda ha avuto inizio con la denuncia di Codegoni per stalking, minacce e violenza privata, che ha portato all’arresto di Basciano. Successivamente, è stato scarcerato, ma la Corte di Cassazione ha recentemente confermato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, imponendogli l’uso del braccialetto elettronico.

Nel servizio condotto da Stefano Corti, è stato ripercorso l’intero rapporto tra Basciano e Codegoni, evidenziando le tensioni e le crisi che hanno caratterizzato la loro relazione negli ultimi anni.

In particolare, sono stati presentati messaggi e vocali contenenti insulti inviati da Basciano a Codegoni. Alla richiesta di un commento su tali contenuti, Alessandro Basciano ha risposto:

“Non mi fare le morali perché voglio vedere se uno litiga che non si manda a fare in c**o tra marito e moglie, in un momento in cui sono in crisi… allora che sia sbagliato, è tutto sbagliato. L’educazione, il linguaggio e tutto quanto. Siamo tutti consapevoli, però c’è gente che si lancia i piatti, noi non siamo mai arrivati a questo punto. Attenzione, è esagerato perché il linguaggio è esagerato.“

Basciano ha poi sostenuto che le sue reazioni erano conseguenza di provocazioni da parte di Sophie Codegoni, contestando la versione dei fatti presentata da lei. Ha riconosciuto la responsabilità per gli insulti, ma ha negato qualsiasi tipo di minaccia, affermando che le accuse di Codegoni non corrispondono alla realtà.

La vicenda ha suscitato ampio interesse mediatico, con numerosi articoli e servizi dedicati al caso. Nel frattempo, la testimonianza di Basciano a Le Iene rappresenta un tentativo di fornire la sua prospettiva sulla complessa vicenda.