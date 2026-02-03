Rocio Morales si è raccontata a cuore aperto, decisa a spazzare via mesi di indiscrezioni e titoli strillati che hanno…

Rocio Morales si è raccontata a cuore aperto, decisa a spazzare via mesi di indiscrezioni e titoli strillati che hanno stravolto la sua vita privata

Rocío Munoz Morales ha scelto di parlare ora, tra le pagine di Vanity Fair, con la lucidità di chi ha digerito il colpo, affrontando senza filtri la fine della storia con Raoul Bova e i pettegolezzi che la vedrebbero già legata ad altri uomini famosi.

La fine dell’amore di Rocio con Raoul Bova: “Non eravamo una coppia aperta”

Il punto più doloroso dell’intervista rilasciata a Vanity Fair, che le ha dedicato anche la copertina, riguarda la rottura con l’attore, arrivata dopo quattordici anni e un tradimento diventato pubblico prima ancora che privato. Rocio ha chiarito che tra loro non c’era alcun accordo di libertà relazionale, smentendo le voci che ipotizzavano un legame meno tradizionale. “Non ho mai dubitato della sua fedeltà. Non giudico le coppie aperte, ma la nostra di sicuro non lo era”, ha dichiarato con fermezza. L’attrice ha confessato di aver scoperto la relazione tra Raoul Bova e la modella Martina Ceretti attraverso i media, definendo l’intera vicenda come qualcosa di “grottesco e sgradevole”. Il suo lungo silenzio non è stato un segno di assenso, ma una scelta consapevole: “Ho scelto di tacere per tutelare le mie figlie”.

Stefano De Martino e Andrea Iannone: Rocio chiarisce i gossip

Dopo la separazione, il mondo della cronaca rosa non ha perso tempo, attribuendole flirt con diversi volti noti. Su Stefano De Martino, però, la Morales è stata categorica, riducendo tutto a un semplice malinteso nato da qualche foto rubata sotto un portone. Lo ha definito un professionista stimato e un amico, spiegando che quel giorno in quella casa non era affatto sola.

Diverso l’approccio nei confronti del pilota Andrea Iannone

L’attrice e modella ha ammesso di aver incontrato per caso Andrea Iannone a Madrid e di essere rimasta colpita dalla sua profondità. “Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei”, ha raccontato, pur mantenendo i piedi per terra. Tra i due c’è una conoscenza appena agli inizi, nata da pochissimo tempo, che l’attrice preferisce vivere con estrema cautela prima di sbilanciarsi ulteriormente.

