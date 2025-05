Nelle ultime ore, Monica Setta si è lasciata andare a uno sfogo che riguarda le minacce pesanti che ha ricevuto in seguito alla sua imitazione a GialappaShow. Ecco che cos’ha rivelato.

La critica di Monica Setta

Nelle ultime settimane il pubblico ha assistito all’imitazione di Monica Setta al GialappaShow e il web è totalmente impazzito. Questo però ha portato la diretta interessata a intervenire discostandosi da tutto il clamore che ha suscitato tale evento, in quanto ritiene poco carina la rappresentazione:

“L’imitazione di Giulia Vecchio al GialappaShow? Sono convinta che la satira faccia bene e che sia nata per dare fastidio e lasciare spiazzati, ma mi è dispiaciuto essere rappresentata in maniera così estrema: sembro l’Incredibile Hulk”.

Ma non si è fermata qui perché ha svelato che alcuni utenti sono andati oltre e si sono fatti prendere la mano lanciandole minacce piuttosto gravi. Sul suo profilo Twitter, infatti, Monica Setta ha scritto che l’imitazione ha scatenato odio social nei suoi confronti: “Ho segnalato tutti i profili da cui partono ingiurie, minacce e body shaming. Non c’è nulla da ridere“.

La presentatrice di ‘Storie di donne al bivio‘ ha aggiunto che, secondo lei, si tratta di “aggressione gratuita” e ha lanciato una stoccata a Giulia Vecchio: “Una donna che fa questo a un’altra, che tristezza“. Ha ribadito che ognuno ha la propria sensibilità, leggere tutti questi commenti d’odio non la fa stare bene e non ritiene giusto di dover sopportare solo per risultare “sportiva” agli occhi degli altri. “Si può invitare la gente e moderare i commenti?“, ha concluso la Setta.

Speriamo che questo brutto momento passi e le acque si calmino, così che Monica Setta possa smettere di subire tutto questo odio social ingiustificato.