La storia di Matilde Gioli è segnata dalla morte del padre e da un percorso di crescita tra dolore, cinema e una graduale ritrovata serenità.

Dietro la carriera e la popolarità di Matilde Gioli si intreccia una storia personale segnata dalla morte del padre, difficoltà e trasformazioni profonde. Dal debutto nel cinema ai momenti più dolorosi della sua vita familiare, fino a una ritrovata stabilità interiore, il suo percorso racconta l’evoluzione di una donna che ha imparato a convivere con il dolore e a costruire un nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata.

“Mio padre è morto mentre giravo il mio primo film”, la confessione dell’attrice milanese

Matilde Gioli è arrivata al cinema quasi per caso, senza un percorso accademico alle spalle: prima di tutto, si considerava lontana da quel mondo, tanto che la sua unica “interpretazione” era stata quella di un albero in una recita scolastica. L’incontro decisivo avvenne mentre accompagnava il fratello a basket, quando nella palestra accanto Paolo Virzì cercava volti per “Il capitale umano”. Da lì iniziò tutto, proprio mentre la vita privata si faceva complessa.

In quel periodo il padre Stefano era gravemente malato. L’attrice ricorda quel momento come sospeso: “Ero completamente anestetizzata“, spiegando come cercasse di non lasciarsi travolgere per riuscire a lavorare. Poco dopo, il padre morì, lasciando un vuoto profondo che ha segnato ogni passaggio successivo della sua vita. Anche il cambio di cognome, da Lojacono a Gioli, suggerito da Virzì, viene oggi interpretato come un gesto simbolico legato alla volontà di proteggere un legame intimo e personale: “Forse, nell’inconscio, il mio sì era anche un modo di richiedere della privacy rispetto al rapporto di amore che avevo con mio padre, volevo che fosse una cosa soltanto mia“.

Crescita personale, fragilità e trasformazione interiore per Matilde Gioli

Dopo anni segnati da lutti e difficoltà, Gioli ha attraversato una fase in cui si è definita quasi “eterna adolescente”, spinta a esperienze intense e talvolta rischiose. Sport estremi, scelte impulsive e lunghe camminate in montagna diventavano un modo per confrontarsi con ciò che interiormente la tormentava. Lei stessa lo spiega così: “Era un modo di sfidare il dolore“.

La montagna, infatti, ha rappresentato per molto tempo un terreno di prova, tra dislivelli estremi e rientri notturni impegnativi, fino a diventare poi un luogo di equilibrio. Con il tempo, anche grazie alla psicoanalisi e a un rapporto più profondo con la natura, il suo approccio è cambiato, trasformando la ricerca del limite in ricerca di serenità. Oggi vive circondata dai suoi cavalli, Nadador e Cricchetto, che hanno avuto un ruolo centrale nella sua crescita emotiva. Li considera maestri silenziosi di autenticità: “Con loro non puoi fingere“. Questo contatto quotidiano le ha insegnato calma, ascolto e consapevolezza, sostituendo la spinta alla sfida continua con una nuova stabilità interiore.

Cinema, televisione e consapevolezza: il percorso professionale di Matilde Gioli

La carriera di Gioli è cresciuta tra cinema e televisione, fino al grande successo con “Doc – Nelle tue mani”. Tra i primi lavori ricorda con particolare affetto “I moschettieri del Re” di Giovanni Veronesi, esperienza che le ha trasmesso anche l’amore per i cavalli. Negli anni ha affrontato anche il tema delle difficoltà nel mondo del cinema, riconoscendo episodi di maschilismo ma anche un cambiamento positivo: “La situazione per noi donne è migliorata“, osserva, sottolineando come oggi ci siano più opportunità e ruoli significativi.

Di recente è stata scelta come madrina dell’Italian Global Series Festival tra Rimini e Riccione, ruolo che accoglie con semplicità, come riportato da Il Mattino: “Io non trovo il termine madrina offensivo, come ha detto qualcuno. L’hanno fatto fior di attrici“. Parallelamente mantiene un atteggiamento pratico e senza pretese sul set: “Sono alla mano, sui set mi adatto ai pasti e al camerino freddo o caldo, che sono le cose su cui i colleghi fanno più storie”. Non sono mancati anche passaggi televisivi complessi, come l’esperienza a Rischiatutto, che lei stessa ha riletto con lucidità: “Ero attrice da poco, c’era l’idea di rifare Mike Bongiorno e Sabina Ciuffini, le dinamiche dell’auditel sono complesse, forse non era il momento di riproporre un quizzone come quello“.

Accanto al lavoro resta forte il legame con la famiglia, celebrato anche sui social, dove viene ricordato il padre con parole come: “Sono dieci anni senza di te papà. Ci manchi da morire“ e, in un’altra occasione, rivolgendosi alla madre: “Lo so che sei stanca e provata, la vita più volte non ti ha sorriso, ma la tua forza illimitata ci ha riempiti di vita e di amore tutti e quattro. Ti amiamo tanto mamma e anche papà da lassù ti sta festeggiando“. Un percorso fatto di dolore, trasformazione e consapevolezza, che oggi le permette di dirsi più equilibrata e presente, dopo aver attraversato la tempesta.