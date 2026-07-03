Rovazzi e Ilary Blasi ballano la Costiera Amalfitana: il video è già virale

“La Costiera Amalfitana”: il nuovo singolo di Rovazzi con Nino D’Angelo e Arisa tra ironia, estate e sogni di vacanza irraggiungibili.

Tra ironia, ritmo e atmosfere estive, Fabio Rovazzi torna con un nuovo singolo destinato ad animare la stagione. “La Costiera Amalfitana”, realizzata insieme a Nino D’Angelo e Arisa, racconta con leggerezza il contrasto tra il sogno di una vacanza sul mare e la realtà di chi trascorre l’estate in città, trasformando questo dualismo in un brano fresco, divertente e immediatamente coinvolgente. Il pezzo sta già conquistando il pubblico e sta facendo ballare anche Ilary Blasi.

Fabio Rovazzi torna con “La Costiera Amalfitana”: tormentone estivo insieme a Nino D’Angelo e Arisa

“La Costiera Amalfitana” nasce dalla collaborazione di tre artisti appartenenti a mondi musicali differenti. Il brano è stato scritto dagli stessi Rovazzi, Nino D’Angelo e Arisa, mentre la produzione porta la firma di Room9 (Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Kende), insieme a Gigi Barocco e Simone Privitera. Il risultato è una miscela che fonde il pop ironico tipico di Rovazzi, richiami alle sale da ballo degli anni Ottanta e sonorità ispirate alla tradizione musicale campana.

La presenza di Nino D’Angelo rappresenta uno degli elementi più significativi del progetto. L’artista, che ha appena festeggiato i 69 anni e celebra quest’anno cinquant’anni di carriera, affronta questa collaborazione con grande entusiasmo. Per Rovazzi, invece, condividere il brano con una figura così rappresentativa della musica italiana equivale a realizzare un sogno. Anche Arisa contribuisce a rendere il ritornello particolarmente immediato grazie alla sua interpretazione, mentre continua il tour del suo ultimo album, Foto mosse.

Per Fabio Rovazzi, classe 1994, il singolo rappresenta anche un ritorno alle origini dopo alcune esperienze musicali che lo avevano portato a sperimentare altri generi. Dopo il successo virale di Andiamo a Comandare nel 2016, l’artista ha collezionato numerosi dischi multiplatino e collaborazioni con grandi nomi come Gianni Morandi e Will Smith, consolidando il proprio ruolo nel panorama dell’intrattenimento italiano.

Rovazzi e Ilary Blasi ballano la Costiera Amalfitana: il video è già virale

Con l’estate ormai nel pieno della stagione e il panorama musicale già ricco di potenziali tormentoni, Fabio Rovazzi sceglie di sorprendere ancora una volta il pubblico pubblicando il 3 luglio “La Costiera Amalfitana”, il nuovo singolo realizzato insieme a Nino D’Angelo e Arisa e distribuito da Warner Records/Warner Music Italy. Il brano riporta l’artista milanese alle sonorità pop ironiche che lo hanno reso celebre, proponendo una sorta di commedia musicale tutta italiana in cui si contrappongono due realtà agli antipodi: gli scenari da cartolina della Costiera Amalfitana e l’Idroscalo di Milano, simbolo dell’estate vissuta in città tra caldo, traffico e piscine affollate.

La canzone racconta con leggerezza una situazione nella quale molti italiani possono riconoscersi: il desiderio di una vacanza da sogno che spesso si trasforma in un semplice tentativo di ricrearne l’atmosfera senza lasciare la città. Il messaggio viene riassunto perfettamente dalla battuta affidata a Nino D’Angelo: “A Costiera Amalfitana nun te ‘a può purtà a Milano”, una frase che sintetizza l’illusione di chi pensa che «un lettino, una piscina affollata e una granita bastino a simulare una vera vacanza», salvo poi fare i conti con «le zanzare e l’asfalto rovente».

Il pubblico aveva già avuto un’anteprima del brano durante il Tim Summer Hits 2026, mentre ieri sera il pezzo ha iniziato a diffondersi rapidamente sui social. A contribuire alla sua viralità anche Ilary Blasi, che ha pubblicato un balletto con Rovazzi dal backstage di Battiti Live accompagnato proprio dalle sue note.