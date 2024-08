Nelle ultime ore Manuela Carriero ha risposto alla frecciatina che le ha lanciato Drusilla Gucci e ha risposto alle insinuazioni secondo le quali la fine della relazione con Francesco Chiofalo sarebbe stata causa sua.

La versione di Manuela Carriero

Negli ultimi giorni sono trapelate delle foto all’interno delle quali Francesco Chiofalo si è mostrato in compagnia di Manuela Carriero. Oggi entrambi sono single ma le immagini hanno fatto discutere e per tale ragione l’influencer ha deciso di intervenire. Francesco ha quindi affermato che a nessuno deve importare della sua vita privata perché anche lui ha diritto alla propria privacy.

LEGGI ANCHE: Uno storico Cavaliere torna a Uomini e Donne! L’indizio che sembra confermarlo (FOTO)

In merito al presunto tradimento ai danni di Drusilla, inoltre, ha detto che Manuela non c’entra assolutamente nulla ed è estranea ai fatti. Di lì a poco la Gucci ha lanciato una frecciatina social all’ex tronista di Uomini e Donne, ma nelle ultime ore la risposta della Carriero non si è certo fatta attendere:

“Ma una persona che è realmente in pace con se stessa e con le sue decisioni può mai fare delle storie contro di me che tra l’altro non c’entro assolutamente nulla? È una che sta rosicando di brutto.

Le cose che ha scritto sono davvero offensive. Non mi sono mai permessa di giudicarla, mai permessa di offenderla e non mi sono mai intromessa nella loro storia. Io non sono assolutamente la causa della fine della relazione fra Francesco e Drusilla”.

Manuela Carriero ha dunque ribadito di non c’entrare nulla nella separazione tra Francesco Chiofalo e la sua ex fidanzata. Poi ha tacciato il comportamento di Drusilla Gucci come “infantile e imbarazzante“, specificando che si sono conosciute una volta nel 2021 e hanno scambiato “due parole a cena“.

Pare che, in seguito alla fine della loro storia d’amore, tra Francesco e Manuela ci sia stato davvero un avvicinamento. “Siamo entrambi single, siamo liberi di fare ciò che vogliamo. Ha visto l’avvicinamento e se n’è uscita fuori con questa storiella“, sbotta l’ex corteggiatrice chiudendo il discorso.