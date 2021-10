Miriana Trevisan reagisce ai post contro di lei da parte della madre e dello staff di Nicola

Miriana Trevisan in lacrime dopo i post contro di lei

Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento riguardante la nascita di una coppia: Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Lui si è molto avvicinato a lei, l’ha corteggiata e c’è stato anche un bacio a stampo. Lei invece ci sta andando con i piedi di piombo per tantissimi motivi: la differenza d’età, il figlio che la guarda da casa e anche i commenti che ci potrebbero essere da parte degli altri coinquilini.

C’è da aggiungere che lei a volte ha avuto da ridire riguarda l’atteggiamento di lui, spesso troppo insistente. E a Miriana questa cosa non piace. E forse proprio per questo suo mantenere le distanze che negli scorsi giorni sui social sono apparsi dei post contro la showgirl. Uno era da parte dello staff di Nicola e un altro addirittura dalla madre.

Alfonso Signorini li ha quindi mostrati ai concorrenti del reality. Quello di Patrizia Mirigliani consigliava al figlio di non farsi prendere in giro da Miriana. Mentre lo staff la paragonava addirittura ad una strega, la strega Amelia della Disney.

Miriana ha commentato dicendo che questi post le fanno male, ma ad esempio quello della madre lo comprende, proprio perché anche lei è madre. Per Nicola Pisu questi commenti non cambieranno il rapporto con la Trevisan, mentre per lei invece cambiano decisamente le cose. Miriana si è sentita molto ferita, tanto che si è messa anche un po’ a piangere, facendo notare che in questi casi è sempre la donna, più grande, che viene attaccata.

