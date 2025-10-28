Mirko Brunetti cambia vita. Oggi l’ex gieffino ha chiuso con la tv, si è trasferito a Londra con la sua fidanzata e sogna di fare l’attore. Ecco cosa ha raccontato lui.

La nuova vita di Mirko Brunetti

Sono passati più di due anni da quando il grande pubblico ha fatto la conoscenza di Mirko Brunetti. Come è noto, nel 2023 il giovane imprenditore di Rieti ha partecipato a Temptation Island con la sua ormai ex fidanzata Perla Vatiero. In seguito i due sono stati tra i protagonisti del Grande Fratello e la loro storia d’amore ha fatto battere il cuore a tutti i telespettatori. Lo scorso anno tuttavia la coppia ha nuovamente annunciato la rottura e da quel momento Mirko e Perla hanno voltato pagina. Oggi Brunetti ha ritrovato l’amore, al fianco di Silvia Ghio, e ha del tutto cambiato vita. L’ex gieffino, nel corso di un’intervista con FanPage, ha fatto sapere di aver chiuso con la tv e in merito ha affermato:

“Ho voluto staccare la spina perché non è stato facile ritrovarmi in quel boom mediatico. Non voglio sembrare presuntuoso, ma è stato difficile da gestire. Ho voluto riprendere in mano la mia vita reale. Ho pensato a me, a rivivere la vita da 28enne, senza il peso dei social, o di qualcuno”.

Ma non è finita qui. Oggi Mirko Brunetti vive a Londra con la sua fidanzata e sta studiando per diventare un attore. In merito l’ex gieffino dichiara: “Sono a Londra da circa un mese. Studio cinema. A Roma studiavo un mix tra teatro e cinema, mi ha dato le basi. Poi quest’anno ho deciso di intraprendere un percorso che si concentra sul cinema. Londra è tra le città più importanti per lo studio della recitazione. Voglio fare l’attore”.

