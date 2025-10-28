Stando alle voci di corridoio emerse nelle ultime ore, Max Giusti avrebbe registrato una puntata zero di The Wall in Grecia alla presenza di Gerry Scotti. Ecco cosa sarebbe accaduto.

Il retroscena su Max Giusti

Lo scorso luglio, nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset, è stato annunciato l’arrivo di Max Giusti a Mediaset. Il conduttore, da sempre amatissimo dal grande pubblico, avrebbe dovuto prendere il posto di Gerry Scotti a Caduta Libera, che sarebbe dovuto tornare in onda prossimamente. Il presentatore pavese infatti, a causa dell’impegno con La Ruota della Fortuna (che sta macinando ascolti da capogiro), ha deciso di fare un passo indietro e di lasciare il format al suo collega e amico.

Tuttavia pare che i piani alti dell’azienda abbiano deciso di cambiare rotta e che di recente abbiano proposto a Giusti un altro celebre game show, in passato condotto sempre da Scotti. Di quale programma parliamo? Nientemeno che di The Wall. Ma andiamo a scoprire di più.

Stando a quanto fa sapere Davide Maggio, negli ultimi giorni Max Giusti sarebbe volato in Grecia per registrare una puntata zero di The Wall. Ma non è tutto. Con lui ci sarebbe stato anche lo stesso Gerry Scotti. Ma perché il presentatore de La Ruota della Fortuna era presente alle riprese? Il giornalista risponde anche a questo.

Stando a quanto si legge, Mediaset avrebbe intenzione di affidare il game show a Giusti nei mesi invernali e primaverili nella fascia del Preserale. Tuttavia The Wall, in estate, potrebbe essere spostato in Access Prime Time (per dare qualche mese di riposo alla Ruota) con la conduzione di Scotti. Per l’occasione il gioco sarebbe stato adattato “con un’ulteriore opzione nella parte finale”, pensata solo per i mesi più caldi.

Al momento tuttavia da parte di Mediaset non sono ancora giunte conferme e non è ancora chiaro dunque quello che accadrà. Nelle settimane a venire tuttavia ne sapremo certamente di più a riguardo.

