Mirko stava per fare un grosso spoiler su Sanremo (VIDEO)

Andrea Sanna | 16 Febbraio 2024

Durante una chiacchierata con Alessio Falsone, a Mirko Brunetti stava per sfuggire un grosso spoiler sulla vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 e l’omaggio dell’artista a suo padre sulle note de La rondine.

Il quasi spoiler di Mirko Brunetti su Sanremo

Mirko Brunetti mercoledì è tornato nella Casa del Grande Fratello. Stavolta non da concorrente, ma da ospite per provare a chiarire la sua situazione con Perla Vatiero. Il ragazzo è come se non fosse mai andato via, si è ambientato nuovamente alle dinamiche e con i nuovi concorrenti, tra cui Alessio Falsone. Proprio con lui stava per scappargli uno spoiler enorme su Sanremo 2024, almeno questo secondo il web. Ma andiamo per ordine.

Mentre in sottofondo si sentiva Pino Daniele con uno dei suoi celebri brani, Quando, a Mirko Brunetti è scappato di dire: “Ale… se parte La rondine di Mango…pezzone”. Alessio ha concordato con lui e ha fatto poi riferimento ad Angelina Mango, sapendo che il coinquilino avrebbe compreso il suo discorso tra le righe: “Ma la figlia?”.

Sembra che il riferimento sia alla partecipazione della cantante al Festival di Sanremo 2024, di cui però a parte gli ultimi arrivati, nessuno ne è a conoscenza. Così come sembra anche palese il fatto che Mirko Brunetti avrebbe voluto dire qualcosa in più non solo sul brano in gara, ma anche sulla cover interpretata in modo sublime da parte di Angelina. Conoscendo però il regolamento il reatino si è limitato a dare un giudizio generico sull’artista.

Mirko Brunetti infatti avrebbe voluto soffermarsi un po’ di più ma ha solo commentato con un: “La figlia… bravissima”. Ad Alessio Falsone è scappato da ridere e sembra quasi aver compreso qualcosa.

lo so che lui stava x spoilerare la sua vittoria a sanremo ⚰️⚰️⚰️⚰️#perletti pic.twitter.com/ZxDesszZX1 — lis🦋perletti stan account (@muscattinaaa) February 16, 2024

La conversazione è stata ripresa sul web dagli utenti, che hanno ironizzato sul breve momento tra i due e come a Mirko Brunetti, da un momento all’altro, sarebbe potuto sfuggire un grosso spoiler su Sanremo 2024. Per fortuna però si è reso conto per tempo e ha evitato di svelare tutto quello che abbiamo vissuto fuori dalla Casa.