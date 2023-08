NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Agosto 2023

Mirko e Greta ricevono numerose critiche per il video in autostrada: i due così decidono di intervenire e si scusano

Mirko e Greta al centro della polemica

In questi giorni si sta a lungo parlando di Mirko e Greta. Come sappiamo Brunetti e la Rossetti hanno lasciato insieme Temptation Island, dando ufficialmente il via alla loro storia d’amore. Ma non solo. Nel giro di pochi giorni sembrerebbe che i due abbiano fatto passi da giganti, al punto da arrivare a farsi un tatuaggio di coppia. Non sono mancate anche le presentazioni in famiglia, e sembrerebbe ormai che Mirko abbia voltato del tutto pagina, dopo la fine della relazione con Perla. La neo coppia intanto si sta mostrando sui social affiatata e innamorata. Tuttavia poche ore fa è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso ai più.

Tutto è iniziato quando Mirko e Greta hanno postato sui loro profili un video in cui li vediamo in auto. Proprio Brunetti si trova alla guida, quando a un tratto i due iniziano a scambiarsi baci e coccole. Il filmato è però finito nel mirino del web e non sono mancate feroci critiche per la coppia, che ha così deciso di intervenire per scusarsi. Con un secondo video postato su Instagram, proprio Mirko ha affermato:

“Sono due ore che volevamo fare questa storia, ma eravamo bloccati nel traffico. Quando si guida il cellulare non si usa, anzi scusate per il video che abbiamo postato, è pericoloso. Vi vogliamo bene e ringraziamo tutti per i messaggi che ci stanno arrivando”.

I fan nel mentre continuano a sostenere e a supportare Mirko e Greta, che di certo sono già amatissimi sul web. Poche ore fa intanto Brunetti ha anche rotto il silenzio, e sui social ha parlato di Perla. Queste le sue dichiarazioni: “Questo percorso è stato un mix di emozioni forti, contrastanti tra loro. Non finirò mai di ringraziare dell’opportunità che mi è stata data perché mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me. Mi ha aiutato ad avere il coraggio di credere in me stesso lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene. Vivetevi sempre le emozioni che vi fanno sentire in pace ma soprattutto non perdete mai voi stessi per far star bene qualcun altro. Andate sempre a testa alta se sapete di aver dato tutto”.