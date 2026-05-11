Rudy Zerbi si è sposato in grande segreto con la sua fidanzata Grace Raccah. La donna ha 22 anni meno di lui, ma sono innamoratissimi, a dimostrazione che l’età in amore non conta. La cerimonia è stata organizzata a Roma, nella giornata di domenica 10 maggio, sempre con il massimo riserbo.

Rudy Zerbi si è sposato in segreto: chi è la moglie Grace Raccah

Rudy Zerbi ha deciso di sposare in gran segreto la sua compagna di vita, Grace Raccah, di 22 anni più giovane. La notizia è stata rivelata da Gabriele Parpiglia, nella sua rubrica social “Rubrichissima”. Il giornalista ha anche pubblicato qualche scatto delle nozze segrete del famoso conduttore radiofonico. Rudy Zerbi, in un’intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, aveva dichiarato di essere molto innamorato di Grace Raccah, spiegando di sentirsi molto fortunato e che anche se lei è più giovane è una donna molto matura.

Tra loro ci sono 22 anni di differenza, ma consono mai stati un ostacolo. Hanno costruito una relazione solida, lontani dai riflettori e dai social network, vissuta con estrema riservatezza. Grace Raccah ha 35 anni ed è figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, che nel 2015, con l’imprenditore Giovanni della Rocca, ha fondato Dan John, noto brand di abbigliamento maschile.

Rudy Zerbi ha sposato Grace Raccah: le nozze

La prima uscita pubblica di Rudy Zerbi e Grace Raccah è stata al compleanno di Stefano Carriera, regista di Uomini e Donne, come riportato dal settimanale Chi nel 2023. Rudy era già stato ospite di un evento di Dan John. Secondo quanto riportato da Parpiglia, il matrimonio si è celebrato domenica 10 maggio alle porte di Roma, con un rito ebraico in rispetto delle origini della donna. La scelta di un matrimonio in gran segreto riflette pienamente la loro decisione di mantenere il massimo riserbo sulla loro relazione, proprio come hanno deciso di fare in tutti questi anni.

Il giornalista ha aggiunto che Rudy Zerbi era vestito con un abito blu molto elegante in occasione delle sue nozze con Grace Raccah, con cui è stabilmente fidanzato da tre anni. Nella sua rubrica ha condiviso anche qualche immagine delle nozze. Quella di Rudy Zerbi è una famiglia allargata. La moglie Grace è mamma di una bambina nata da una precedente relazione, della stessa età del figlio del conduttore. “Abbiamo in casa una femminuccia che non abbiamo mai avuto” ha dichiarato l’insegnante di Amici di Maria De Filippi. L’uomo, infatti, è già padre di quattro figli maschi. La sua frase lascia intendere che i due convivono già da tempo.