Questa sera, giovedì 21 maggio, andrà in onda la prima puntata della seconda stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original.

Money Road 2026: quando inizia e dove vederlo

La seconda stagione di Money Road- Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game di Sky, è pronta a partire. La prima puntata andrà in onda questa sera, giovedì 21 maggio, su Sky e in streaming su NOW, con la conduzione di Fabio Caressa. La centro della trasmissione televisiva ci sarà un nuovo gruppo formato da 12 persone comuni, tutte pronte a sbarcare nella giungla della Malesia dove dovranno resistere alle tentazioni. Se non dovessero riuscirci vedranno scendere il montepremi finale. Avranno a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza.

Gli ospiti speciali dello strategy game saranno Orietta Berti e Alessandro Borghese. La “Compagnia delle Tentazioni” dovrà attraversare la giungla malese, un luogo estremo sia per le condizioni climatiche che per quelle ambientali. Dovranno affrontare un trekking faticoso in mezzo alla natura più ostile, tra gli insetti e il fango, con un clima davvero molto pesante, con temperature che arrivano ai 40 gradi e un’umidità che raggiunge il 98%.

Money Road 2026: i concorrenti della seconda stagione

I concorrenti di questa seconda edizione di Money Road sono: