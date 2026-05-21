Money Road 2026 al via stasera: chi sono i concorrenti e tutto quello che devi sapere prima di vederlo
Stasera parte la seconda stagione di Money Road. Scopriamo chi sono i nuovi concorrenti che affronteranno la giungla della Malesia.
Questa sera, giovedì 21 maggio, andrà in onda la prima puntata della seconda stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original.
Money Road 2026: quando inizia e dove vederlo
La seconda stagione di Money Road- Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game di Sky, è pronta a partire. La prima puntata andrà in onda questa sera, giovedì 21 maggio, su Sky e in streaming su NOW, con la conduzione di Fabio Caressa. La centro della trasmissione televisiva ci sarà un nuovo gruppo formato da 12 persone comuni, tutte pronte a sbarcare nella giungla della Malesia dove dovranno resistere alle tentazioni. Se non dovessero riuscirci vedranno scendere il montepremi finale. Avranno a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza.
Gli ospiti speciali dello strategy game saranno Orietta Berti e Alessandro Borghese. La “Compagnia delle Tentazioni” dovrà attraversare la giungla malese, un luogo estremo sia per le condizioni climatiche che per quelle ambientali. Dovranno affrontare un trekking faticoso in mezzo alla natura più ostile, tra gli insetti e il fango, con un clima davvero molto pesante, con temperature che arrivano ai 40 gradi e un’umidità che raggiunge il 98%.
Money Road 2026: i concorrenti della seconda stagione
I concorrenti di questa seconda edizione di Money Road sono:
- Riccardo: un ragazzo di 22 anni di Sammichele di Bari, volontario di servizio civile. Dopo la morte del padre si è trasferito con la madre in Russia, ma a 17 anni è tornato in Puglia. Il giovane è capo scout e arbitro di calcio e sogna di diventare capotreno. Innamorato della sua fidanzata, vuole partecipare nella speranza di ottenere il denaro;
- Simona: impiegata di Milano di 47 anni, ha una grande parlantina che vuole usare per convincere gli altri a cedere alle tentazioni. Forte e determinata, non si lascia comandare, partecipa per mettersi alla prova;
- Luana: imprenditrice bresciana di 41 anni, forte e determinata e convinta di poter essere una leader anche nel viaggio di Money Road. Partecipa per portarsi a casa il montepremi;
- Meryem: content creator di Napoli, di 25 anni, nata e cresciuta in Marocco fino ai 10 anni. Si è presa cura di due sorelle più piccole, ha lavorato come modella e ha viaggiato molto. Ha un compagno ed è molto legata alla famiglia e alle sue origini;
- Fabrizio: commesso pugliese ma milanese di adozione, di 34 anni, ama stare al centro dell’attenzione e ha la passione per il canto lirico. Vuole dimostrare di potercela fare;
- Chiara: freelance di 25 anni di Ancona, molto ambiziosa e determinata, pronta a una nuova sfida. Il suo obiettivo è il montepremi finale;
- Daniele: milanese di 51 anni, nato e cresciuto nel mondo dell’arte, ha un animo gentile ed è molto legato ai suoi figli. Ironico e abituato a spendere come vuole i suoi soldi, vuole mettere alla prova se stesso;
- Sebastiano: libero professionista di Milano, di 25 anni, ironico e spensierato, molto curioso e con una grande maturità emotiva. Partecipa perché vuole vivere un’esperienza unica;
- Marilina: infermiera bolognese di 41 anni, non perdona facilmente e non vuole piacere a tutti, ha fatto un campeggio una sola volta, senza neanche apprezzarlo;
- Marco: project planner di Milano, di 42 anni, originario di Ravenna ma ha vissuto in molte città. Ama i viaggi e lo sport, è sicuro di sé e pensa di non aver bisogno del gruppo;
- Roberto: traslocatore di Viterbo, di 63 anni, con la spensieratezza di un ragazzo. Ama divertirsi, non si priva di nulla e non si spaventa di fronte alle fatiche;
- Adele: ingegnere de L’Aquila di 49 anni, ha affrontato grandi sfide e non ha più paura di nulla. Non teme il giudizio e ha una personalità piena di sfumature. Mamma di due figli, vuole provare a staccare dalla routine quotidiana.