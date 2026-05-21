C’è chi lo considera l’ennesimo reality, chi prova a incastrarlo tra i game show e chi, semplicemente, non ha ancora capito dove collocarlo. La verità è che Money Road, show Sky Original prodotto da Blu Yazmine, è un programma diverso dal solito: nella scorsa stagione televisiva ha rappresentato una delle novità più interessanti dei palinsesti. La seconda edizione torna il 21 maggio su Sky Uno e NOW, e dal 25 in replica in chiaro su TV8, con la conduzione di Fabio Caressa.

Prima di tutto, Money Road è una prova. Non di simpatia, non di popolarità, non di capacità di stare davanti a una telecamera. Ma di resistenza e, soprattutto, spirito di adattamento. Dodici sconosciuti vengono spediti nella giungla malese e messi di fronte a una condizione apparentemente semplice: sopravvivere insieme, gestire un montepremi comune, decidere ogni giorno se sacrificare il gruppo o cedere alle tentazioni. Più si resiste, più il montepremi resta intatto. Più si cede, più si paga. Chi c’è passato lo racconta senza filtri, con la stessa sincerità spietata di quei giorni in Malesia.

Saveria Sforza, tatuatrice, concorrente della prima stagione a distanza di un anno ricorda tutto con una precisione chirurgica: i trekking massacranti, le sangisughe, gli attacchi di panico, le dinamiche tra concorrenti. «Per me è stata un’esperienza fantastica, irripetibile, unica. Che non rifarei mai una seconda volta ma che sono felice di aver fatto», racconta.

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