Monica Setta ha festeggiato i suoi 61 anni con una festa in grande stile e con la compagnia dei suoi amici. Ecco le foto della serata e della torta Louis Vuitton.

Il compleanno di Monica Setta

Monica Setta è una conduttrice molto amata che ha acquistato sempre più popolarità anche grazie al suo programma Storie di donne al bivio. Le sue interviste hanno fatto il giro dei social e per tale ragione ha attratto a sé gran parte del pubblico più giovane.

La conduttrice adesso si sta godendo un po’ di riposo e proprio il 5 agosto 2025 ha festeggiato i suoi 61 anni con una grande festa circondata sai suoi amici. Qui sotto possiamo vedere un paio di foto che la mostrano sorridente davanti a due torte: una su cui è scritto “festeggio i miei eterni 16 anni” e un’altra con la trama di Louis Vuitton sopra.

Le foto del compleanno e della torta di Monica Setta

In descrizione un lungo messaggio di ringraziamento a tutti i presenti e a coloro che gli hanno fatto gli auguri in questo giorno così speciale:

“Mezzanotte! Regina di fiori e di una torta squisita alla panna!! PS. la colonna sonora è quella di Storie di donne al bivio perché qui non si molla mai.

Grazie agli amici per gli auguri affettuosissimi, I regali, i fasci di peonie e l’amore che mi dimostrano sempre! Molto felice di avere avuto con me l’amico @marcodivenuto sua moglie @silvia_lom e la splendida Martina che saranno con me a ferragosto”.

Tra i commenti anche gli amici Vip di Monica Setta, i quali hanno colto l’occasione per augurarle buon compleanno. Tra questi citiamo Paola Caruso, Laura Freddi, Francesca Cipriani e tanti altri.