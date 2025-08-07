Milly Carlucci ha parlato dei concorrenti di Ballando con le stelle e ha promesso delle grandi sorprese. Le sue parole

Molto presto sarà annunciato il cast completo di Ballando con le stelle e Milly Carlucci ha rivelato un retroscena che farà felici tutti i fan della trasmissione di Rai 1.

Milly Carlucci sul cast di Ballando

Ballando con le stelle prenderà il via sabato 27 settembre 2025 e il pubblico non sta più nella pelle. Piano piano sta venendo svelato anche il cast che andrà a gareggiare nella nuova edizione e fino a questo momento possiamo menzionare Marcella Bella, Andrea Delogu, Rosa Chemical e La Signora Coriandoli.

LEGGI ANCHE: Sanremo, Festival a rischio nel 2026? Comune e Rai avrebbero preso una decisione

Un’indiscrezione di Dagospia, inoltre, ha rivelato che molto presto dovrebbe venire resa pubblica anche la partecipazione di Barbara d’Urso, la quale è stata a lungo corteggiata da Milly Carlucci. Nel 2024 la conduttrice era riuscita ad avere la collega come ‘ballerina per una notte’ e di conseguenza in molti speravano in un qualcosa di più.

Nella giornata di oggi è stata pubblicata un’intervista a Milly Carlucci, la quale ha parlato con Il Tempo ha rivelato alcuni retroscena inediti sui prossimi ballerini Vip. La presentatrice ha promesso delle grandi sorprese in occasione dei vent’anni di Ballando:

“Il programma compie vent’anni. Sarà un susseguirsi di grandi sorprese, lavoriamo per stupirvi. […] Il cast è a mio avviso l’elemento più importante e che puntualmente modifica la storia del mio programma. Chiaramente, proprio in questa occasione gli stiamo dedicando una cura particolare”.

Ovviamente non possiamo ancora sapere chi saranno gli altri volti noti che vedremo nel corso delle puntate. Per scoprirlo dovremo continuare a leggere le indiscrezioni che circoleranno sul web ma soprattutto i video che le pagine social di Ballando con le stelle pubblicheranno in queste settimane.

Siete pronti a festeggiare insieme a Milly Carlucci e ai giudici? Appuntamento a fine settembre con la nuova edizione.