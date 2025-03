Nel corso dell’ultima puntata di Storie Di Donne Al Bivio, Monica Setta ha rivelato che pochi giorni fa una sua ospite si è sentita male negli studi Rai ed è così stata ricoverata in ospedale.

Il retroscena svelato da Monica Setta

Poche ore fa è andata in onda una nuova puntata di Storie Di Donne Al Bivio, il celebre programma Rai condotto da Monica Setta. Nel corso della trasmissione però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione del pubblico. La presentatrice infatti, mentre stava chiacchierando con Alda D’Eusanio, ha rivelato che pochi giorni fa una delle sue ospiti si è sentita male poco prima della registrazione ed è così stata ricoverata in ospedale. Di chi si tratta? Nientemeno che di Barbara De Rossi. Ma cosa è accaduto e come sta adesso? A raccontarlo è stata lei stessa a La Vita in Diretta.

L’attrice ha svelato che mentre si trovava al trucco si è sentita poco bene e ha iniziato a vomitare. A quel punto la De Rossi ha affermato: “Non riuscivo proprio a reggermi, cadevo per terra, anche da sdraiata, girava tutto. Avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita mancare e ho cominciato a vomitare. Ho temuto davvero di morire, non sapevo cosa potessi avere”.

A quel punto Barbara De Rossi rivela che la stessa Monica Setta l’ha accompagnata in albergo. Quando però la situazione è peggiorata l’attrice ha deciso di recarsi in ospedale e in merito dichiara: “Sono stata al Pronto Soccorso dove mi hanno fatto tutte le analisi e una dottoressa mi ha fatto delle manovre che hanno risolto tutto. Si trattava di una labirintite molto forte, cosa che può succedere a tutti. Adesso va tutto bene, mi sono ripresa alla grande”.

Pare dunque che a oggi Barbara si sia ripresa e che si sia lasciata alle spalle questo brutto episodio.