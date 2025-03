Andiamo alla scoperta degli ascolti TV dell’ultima puntata di Ora o mai più, in onda il 1° marzo 2025. Tutti i dati

Ieri sera è andata in onda la puntata finale di Ora o mai più ed è stato decretato il vincitore. Ma quante persone hanno visto il programma di Marco Liorni? Ecco tutti gli ascolti TV e il confronto con C’è Posta per Te.

Gli ascolti di Ora o mai più

La trasmissione guidata da Marco Liorni si è conclusa ieri sera con la proclamazione del vincitore. Tutti i concorrenti si sono esibiti ancora una volta accanto ai propri coach e poi hanno portato sul palco un inedito. Tra i più chiacchierati sul web, per esempio, possiamo ricordare quelli di Loredana Errore e Pierdavide Carone.

La prima ha emozionato ma anche sollevato alcune critiche da parte dei giudici, in quanto qualcuno l’ha trovata inferiore rispetto alle altre serate. Il secondo, invece, ha portato alle lacrime gli spettatori dedicando la performance e il brano al padre scomparso nel 2020.

LEGGI ANCHE: Monica Setta, una sua ospite si sente male negli studi Rai

Ma quali sono gli ascolti TV dell’ultima puntata di Ora o mai più? A riportare i dati ci ha pensato anche Davide Maggio, il quale fa presente che a vincere la serata è stato C’è Posta per Te con 4.398.000 spettatori e il 30,6% di share. Marco Liorni, invece, si è fermato il 15,7% di share e 1.997.000 spettatori, in linea più o mene, con gli appuntamenti andati in onda nelle precedenti settimane.

LEGGI ANCHE: Chiara Pompei torna sui social dopo il suo improvviso abbandono a Uomini e Donne e dà le sue spiegazioni

Ricordiamo che nel 2019 la versione di Ora o mai più di Amadeus aveva chiuso con un risultato del 19,5% e 3.424.000 spettatori. Adesso non ci resta che aspettare e capire se la trasmissione verrà trasmessa anche il prossimo anno con tanti nuovi concorrenti e, probabilmente, la stessa amata giuria. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.