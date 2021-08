Da Mooney un aiuto sicuro per vacanze all’insegna della ripartenza

La carta Mooney offre l'opportunità di un'esclusiva assicurazione Covid per partire in vacanza senza pensieri: ecco come e fino a quando

Chi attiva o ricarica nel punto vendita una carta Mooney entro il 30 settembre potrà usufruire di una copertura assicurativa Covid-19 per viaggiare fino al 14 ottobre senza pensieri.

La polizza prevede la copertura di spese mediche, assistenza alla persona e spese alberghiere, ed è valida in Italia ed in Europa.

Copertura assicurativa gratuita

Mooney, la prima azienda di proximity banking & payments in Italia nata dall’accordo tra SisalPay e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), ha da sempre fatto della sicurezza uno dei principi imprescindibili della propria attività. Ed oggi che gli spostamenti sono tornati a far parte delle vite degli Italiani ha deciso di consentire ai propri clienti di beneficiare della polizza Mooney Vacanze Serene. Questa è emessa da una primaria compagnia assicurativa per favorire la ripresa del turismo italiano in totale sicurezza.

Entro il 30 settembre, per chi attiva o ricarica una carta Mooney, la copertura assicurativa Covid-19 sarà gratuita, e consentirà di viaggiare fino al 14 ottobre senza pensieri.

La polizza Mooney Vacanze Serene è valida sia in Italia che in Europa, e prevede anzitutto il rimborso delle spese mediche a seguito di inconvenienti durante il viaggio. Ma anche la consulenza medica telefonica, il trasporto sanitario organizzato, la consegna di generi alimentari di prima necessità e farmaci a domicilio. Inoltre, il rimborso delle spese alberghiere del soggiorno in caso di quarantena.

Mooney mira a contribuire concretamente all’evoluzione del Sistema Paese, a beneficio di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

Cos’è Mooney

Mooney è la prima realtà italiana di proximity banking & payments che eredita l’esperienza di due eccellenze in settori differenti ma complementari. La prima è SisalPay nel settore dei pagamenti, la seconda Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo) nel settore bancario.

Grazie a una rete capillare di oltre 45.000 esercizi convenzionati, e completamente integrata con l’ecosistema digitale, Mooney svolge un importante ruolo sociale garantendo alla comunità di accedere in modo semplice, veloce e sicuro a un’ampia gamma di operazioni di pagamento – come bollette, carte prepagate, ricariche telefoniche – e servizi prima disponibili solo nelle filiali bancarie – come prelievi, bonifici e MAV.

“Sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 abbiamo lavorato con consapevolezza e grande impegno alla messa in sicurezza dell’azienda, garantendo la business continuity e la salute delle persone.

Abbiamo sviluppato un piano d’azione con l’obiettivo di supportare e mostrare vicinanza concreta alle persone, alla rete di punti vendita e alla comunità. Ora la polizza Mooney Vacanze Serene è un ulteriore contributo alla ripresa del turismo in totale sicurezza. Va a premiare chi ci sceglie e condivide i nostri valori”. Ha così spiegato Emilio Petrone, Amministratore Delegato Mooney.

